أستاذ أمراض جلدية: تساقط الشعر وجفافه من أعراض فيروس كورونا

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية، إن تساقط الشعر أو جفافه من علامات الإصابة بفيروس كورونا ولكن تختلف من مصاب إلى آخر على حسب البيئة، وكشف في تصريحات له على هامش المؤتمر الـ25 للجلدية والتجميل الذي عقد اليوم، عن علامات الإصابة بالكورونا التى تظهر على الجلد موضحا أن البقع الزرقاء في الجلد أو الورم في القدمين دليل على الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلي الأعراض الرئيسية.

التباعد الاجتماعي بين الطلاب للوقاية من الأمراض الجلدية المعدية

وحذر أستاذ الأمراض الجلدية، من هذه الأعراض وضرورة إجراء تحاليل فيروس كورونا وطلب الرعاية بشكل مبكر، وأكد على أهمية التباعد الاجتماعى بين طلاب المدارس والجامعات فى المؤسسات التعليمية لمنع انتشار الأمراض الجلدية المعدية بالإضافة لأنه وقاية من الفيروسات التى تتسبب فى مضاعفات وأعراض جلدية.

ومن جانبه أكد الدكتور شادي محمود، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية كلية الطب بجامعة الأزهر، إن المؤتمر الخامس والعشرين للجلدية والتجميل ينعقد بحضور خبراء أجانب بعد انقطاع عامين بسبب فيروس كورونا، وأكد خلال فعاليات المؤتمر أن أمراض الجلد في فصل الشتاء شائعة بكثافة، ويجب ترطيب الجلد بوضع المرطبات واستخدام المياه للحد من جفاف الجلد وعدم حدوث إكزيما، والتى تستلزم العلاج لمدد طويلة والأفضل الوقاية من العلاج.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تغير أعراض فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في مصر، وجاء أبرزها طول فترة الإصابة بارتفاع درجة الحرارة والكحة المصحوبة بالبلغم.

وطالبت المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.