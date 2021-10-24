ما حقيقة التصالح في مخالفات بناء بها تعد على قيود الطيران المدني

مع استمرار أعمال فحص ومعاينة ملفات التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات من خلال لجان اللجان الفنية المختصة، يتساءل البعض ما الوضع فى حالة وجود أدوار مخالفة لقيود ارتفاع الدفاع والطيران المدنى، وهل يتم التصالح على باقى الأدوار المخالفة التى لم تتعد قيد الارتفاع، أم يتم رفض طلب التصالح فى كل المخالفات؟.

من جانبها أكدت اللجنة المختصة بالرد على استفسارات المواطنين بشأن التصالح، أن اللجان الفنية تقوم بدراسة طلب التصالح وإجراء المعاينة الميدانية للمبنى على الطبيعة، ويجوز للجنة دراسة قبول التصالح على الأدوار المخالفة التى لم تتعد قيود الارتفاع لاستيفائها الشروط التى أقرها قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، أما الأدوار التى تعدت قيود الارتفاع لاتصالح بشأنها.

يجوز استرداد أى تخفيض فى مقابل التصالح

ومن التساؤلات التى تدور فى أذهان البعض، هل يجوز استرداد الفرق بين قيمة مقابل التصالح السابق سدادها بناء على قرار اللجنة الفنية بعد صدور قرار لجنة التظلمات بتخفيض تلك القيمة، حيث أكدت اللجنة فى تقريرها، أنه فى حالة قيام لجنة التظلمات بإصدار قرار بالموافقة على التظلم وتعديل قيمة مقابل التصالح المقررة من خلال اللجنة الفنية للتصالح على الأعمال، تتولى اللجنة إخطار الجهة الإدارية بالقرار للالتزام به واسترداد ما سبق سداده بالزيادة.

التصالح على مخالفات البناء فى أملاك الدولة

وشدد قانون التصالح فى مخالفات البناء على أنه لايجوز التصالح على أى مخالفة تعد على الأراضى المملوكة للدولة دون توفيق الأوضاع، وأيضا التعدى على خطوط التنظيم والتعدى على حماية نهر النيل أو حرم الآثار، وفى حالة الموافقة على طلب التصالح فى مخالفة البناء، يجوز لصاحب الشأن اختيار طريقة سداد قيمة التصالح بالطريقة التى تناسبه، إما بسداد قيمة التصالح دفعة واحدة والحصول على خصم 25% أو السداد على أقساط.