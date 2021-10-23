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محمد صلاح: الفوز على مانشستر يونايتد أهم من المقارنة مع رونالدو

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إسلام البشبيشي
06:05 م | السبت 23 أكتوبر 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

علق الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه «الريدز» ومانشستر يونايتد، غدًا الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن الفوز على اليونايتد أهم من المقارنة بينه وبين كريستيانو رونالدو.

صلاح يقود الريدز أمام اليونايتد 

ومن المقرر أن يقود الفرعون المصري محمد صلاح مواجهة الغد أمام «الشياطين الحمر»، وهو متصدر ترتيب هدافي البريميرليج، كما يأمل في مواصلة التسجيل للمباراة العاشرة على التوالي.

وللمزيد من التفاصيل من هنا .

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