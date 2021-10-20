«ليفربول إيكو»: محمد صلاح أفضل لاعب على الكوكب

قال ثيو سكويرز، الصحفي بجريدة ليفربول إيكو، اليوم، إن اللاعب العالمي محمد صلاح، هو أفضل لاعب على الكوكب في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه نجح في تحقيق الكثير من الأرقام القياسية مع الريدز هذا العام، وأصبح الأقرب للحصول على الجوائز القيمة العالمية.

فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية

وأضاف «سكوبرز»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أنه في حال نجح اللاعب المصري محمد صلاح في الوصول مع فريقه إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا وساعد منتخبه المصري في التأهل لكأس العالم يحصل على جائزة الكرة الذهبية «البالون دور» خلال موسم 2022.

فرص بقاء صلاح مع ليفربول قوية

وأوضح أن فرص بقاء محمد صلاح في ليفربول قوية، خاصة أن اللاعب لا يرغب في اللعب بأي فريق آخر حاليا دون فريقه، ويستمتع باللعب مع زملائه، لافتا إلى أن نادي ليفربول لن يفرط في صلاح بسبب أدائه المتميز، لافتا أنه من الصعب انتقاله لأي فريق آخر، متابعا: «مفيش فرص لانتقاله لبرشلونة أو ريال مدريد، والفرص دي ضعيفة جدا حاليا».

وتابع: «كريستيانو رونالدو أغلى راتب حاليا، ولكن عدد كبير من المحليين الرياضيين والمعلقين واللاعبين السابقين طالبوا بأن يحصل صلاح على أعلى راتب».