ضوابط الاشتراك في مسابقة المشروع الوطني للقراءة.. جوائز 20 مليون جنيه

تصدر المشروع الوطني للقراءة، محركات البحث، كونه يهدف لتنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، والذي انطلق في عامه الأول في مارس 2020؛ على مستوى جمهورية مصر العربية، وتتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية.

زمن المنافسة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

- تكون القراءة طوال العام.

- تنطلق المنافسة في سبتمبر من كل عام.

- تنتهي جميع مراحل المسابقة في شهر أغسطس من العام الذي يليه.

وأعلن المشروع الوطني للقراءة، رُصد مبلغ خمسين مليون جنيه مصري سنويًّا للمشروع، منها 20 مليونا للجوائز والمكافآت المالية لمجموع الفائزين، و5 ملايين جنيه لكل منافسة؛ بالإضافة إلى رحلات للأوائل إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا، و30 مليون جنيه للخدمات اللوجيستية، وفق خطة عشرية تبلغ قيمة دعمها نصف مليار جنيه.

معايير الكتاب المقروء في مسابقة الطالب المثقف في المشروع الوطني للقراءة

- عدد الكتب: 30 كتابًا باللغة العربية.

- عدد الصفحات: لا تقل عن 15 – 85 صفحة وفق الصف الدراسي.

- المحتوى: يمكن القراءة في أي من مجالات المعرفة.

- التنوع: لا تقل المجالات المعرفية للكتب المقروءة عن 2- 5 مجالات وفق الصف الدراسي.

معايير الكتاب المقروء في مسابقة الطالب الماسي في المشروع الوطني للقراءة

- عدد الكتب: 30 كتابًا باللغة العربية.

- المحتوى: جميع مجالات المعرفة الملائمة لمستوى الطالب الجامعي.

- التنوع: لا تقل المجالات المعرفية للكتب المقروءة عن 5 مجالات.

ويؤسس المشروع الوطني للقراءة إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة، وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.