طالبة بالدقهلية تفوز بنصف مليون جنيه في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

حصدت «ندى محمود عزمي»، الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة «الشهيد محمود أحمد النجدين»، بمحافظة الدقهلية، المركز الثاني في المشروع الوطني للقراءة، واستحقت جائزة مالية قدرها نصف مليون جنيه.

كما حصدت الطالبة منة الله أشرف بمدرسة «أم المعلمين»، بإدارة دكرنس التعليمية بمحافظة الدقهلية، المركز الثالث على مستوى الجمهورية، خلال فاعليات التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة بدار الأوبرا المصرية، التي أسفرت أيضا عن تكريم مدرسة «السلام»، ومديرها الصديق نصر سعده ومنسق المشروع بالمدرسة محمد الزهيري.

توجيه أطفال مصر نحو القراءة

وجرى تنظيم المشروع الوطني للقراءة تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها حيث انطلق المشروع الوطني للقراءة في عامه الأول خلال مارس 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة وتمكين الأجيال من الابتكار.

«عبد الرؤوف»: الدقهلية ينبوع لا يجف من العطاء والإبداع

وقال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن الدقهلية ينبوع لا يجف من العطاء والإبداع والتميز على كافة الأصعدة، وإن الدقهلية ممثلة في ابنتها الطالبة ندى محمود حصدت المركز الثاني في المشروع الوطني للقراءة وتستحق جائزتها المالية المقدرة بنصف مليون جنيه.

وأضاف في تصريح صحفي، أن قطار التفوق والتميز لتعليم الدقهلية لم يتوقف عند هذا الحد بل يستمر في عطائه وتفرده فحصلت مدرسة السلام متمثلة في مديرها، نصر سعده، بمدينة المطرية على المركز الثاني كأفضل مؤسسة تنويرية.

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بالتهنئة للفائزين، وبالشكر والتقدير لمدير إدارة المطرية رأفت الجزار، لرعايته ودعمه الدائم وتذليله كافة العقبات وما قدمه من دعم خلال فتره المسابقة