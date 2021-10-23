رابط التسجيل في نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب في السعودية

قدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، نظام نور كأحد خدمات الإلكترونية المقدمة لولي الأمر للاستعلام عن نتائج الطلاب، وهو نظام إلكتروني أطلقته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، بهدف الاستعلام عن نتائج الطلبة والطالبات، سواء برقم الهوية أو برقم السجل المدني، على مستوى جميع المراحل التعليمية المختلفة، بجميع المراحل، كما يمكن ولي الأمر من تسجيل أبنائهم الكترونيا.

رابط نظام نور كأحد خدمات ولي الأمر للاستعلام عن نتائج الطلاب

ويمكن الدخول على رابط نظام نور كأحد خدمات ولي الأمر للاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الضغط هنــــــــــا.

ـ منصة مدرستي، وهي نظام إدارة تعلم إلكتروني، يضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات. كما تدعم تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات لتتلاءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل.

خدمات إلكترونية تقدمها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لولي الأمر

ـ نتائجي، وتعد البوابة الإلكترونية لنظام نتائجي هي بوابة متخصصة لتقديم طلبات إصدار بدل تالف و مفقود للشهادات، وتعديل البيانات، وإجراء معادلة شهادة، ومتابعة الطلب فيما يخص مراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، بدل تالف ومفقود، تعديل بيانات شهادة، معادلة شهادة، متابعة طلب.

ـ عين بوابة التعليم الوطنية، وهي بوابة التعليم الوطنية «عين» والتي تسهم في تقديم خدمات وحلول التعليم الإلكتروني، وتستهدف جميع طلاب وطالبات المملكة ومعلميها وأولياء أمورهم، حيث تقدم مجموعة من الخدمات تم اطلاق بعضها في هذه المرحلة وسيتم اطلاق الجديد منها بشكل تدريجي وفق خطة تعليمية تربوية تقنية.

وحذرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، من استخدام الأنظمة والتطبيقات التي تدعي تقديم، خدمات مساعدة للمعلمين، مثل إدخال النتائج، رصد الحضور، وغيرها، وأخذ الحيطة والحذر، لما قد ينجم عنه من مخاطر عديدة، مثل سرقة البيانات الشخصية ومعلومات الدخول الخاصة بالمستخدم.