ما هو نظام ابن الهيثم لمعرفة نتائج الطلاب بجامعة المنصورة

كشفت جامعة المنصورة عن تفاصيل ومميزات نظام ابن الهيثم لمعرفة نتائج الطلاب في مختلف الفرق التعليمية وكذلك التقديم للدراسات العليا، مشددة على جميع الطلاب بضرورة إتباع كافة التعليمات بدقة عند التسجيل، لافته إلى أنها حريصة على ميكنة جميع الخدمات التعليمية للتسهيل على الطلاب والباحثين.

خطوات الدخول على نظام ابن الهيثم لمعرفة نتائج الطلاب

-الدخول على رابط موقع نظام ابن الهيثم من هنــــا.

-كتابة اسم المستخدم.

-كتابة كلمة الرور.

-الضغط على زر الدخول.

وأضافت الجامعة في بيان لها، أن نظام ابن الهيثم، يتيح إمكانية الاستعلام عن كود الطالب وعن تفاصيل نظام الساعات المعتمدة التي يتم تطبيقها في غالبية الكليات، ويفيد في استخراج تقارير تفصيلية عن البيانات الشخصية والدراسية للطلاب واختيار وطباعة البطاقات الشخصية للطلاب مزودة بخاصية (BarCode)، وتوزيع أرقام جلوس طلاب سنة دراسية وتوزيع لجان امتحان سنة دراسية.

وأوضحت جامعة المنصورة، أن نظام ابن الهيثم يمكن من إعداد كشوف «توزيع الطلاب على اللجان وتوزيع المقررات على الطلاب ورصد الدرجات لمقرر معين»، وإمكانية عرض المقررات والجداول الدراسية وجداول الامتحانات على موقع الجامعة، وأداء كافة أعمال الكنترول بدءا من مرحلة إدخال البيانات وتطبيق قواعد الرأفة آليًا وحتى طباعة النتائج وإعلان نتائج الطلاب على موقع الجامعة فور اعتمادها.

نظام ابن الهيثم يحتوي على بريد إلكتروني داخلي يعمل بين جميع المستخدمين والمشرفين

وأكدت الجامعة، أن النظام يعمل على تسجيل محاولات الدخول غير المشروع وأماكن الدخول وعدد المحاولات ووقت كل محاولة، واستخدام مبدأ تشفير البيانات بين العميل والخادم، وتحديد أرقام أجهزة الحاسب المسموح للمستخدم الدخول منها.

ويعمل النظام طبقا للمواصفات القياسية للعمل الإلكتروني، ويحتوى النظام على بريد إلكتروني داخلي يعمل بين جميع المستخدمين والمشرفين لضمان أداء خدمة الدعم الفني بأقصى سرعة، بالإضافة إلى العمل على بيئة الإنترنت مما ييسر العمل من أي مكان و قاعدة بيانات موحدة للجامعة شاملة بيانات كل الكليات.