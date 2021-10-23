استشاري طب الحالات الحرجة يكشف سبب ارتفاع إصابات متحور دلتا ببريطانيا

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، اليوم، إنَّ متحور دلتا بلس، هو متحور فرعي من دلتا، والبيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن سرعته تزيد عن متحور دلتا بنحو 10% فقط، ولا يوجد أي بيانات تشير إلى أنه أكثر خطورة ولا تختلف خصائصه عن متحور دلتا سوى في طفرتين جينيتين عن الشوكة البروتينية التي بفيروس كورونا ما تجعله أسرع انتشارا بنحو 10%.

نسبة المصابين بمتحور دلتا في بريطانيا

وأضاف «سليمان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة "DMC، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن دلتا بلاس هو سبب الزيادة الكبيرة في أعداد الحالات، فمع وجود المتحور الجديد لا يزال متحور دلتا الأصلي يشكل ما يزيد عن 99% من الحالات في بريطانيا، بينما نسبة متحور دلتا بلس تقريبا من 6 لـ10%، وبالتالي لا يزال متحور دلتا هو السائد.

رفع الإغلاق الكامل سبب ارتفاع الإصابات

وأشار إلى أن سبب الزيادة في الحالات هو رفع الإغلاق بشكل كامل، ولم يعد المواطنون في بريطانيا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية؛ إذ أن ارتداء الكمامة لم يعد إجباريا، والمواطنون يتعاملون بشكل طبيعي.

انتشار الفيروس بين أطفال المدارس

ولفت إلى أن هناك فئة لم تحصل على تطعيمات ضد كورونا، وهي أطفال المدارس وينتشر فيروس كورونا حاليا بينهم خاصة مع دخول فصل الشتاء، ومن المعلوم أن هذا هو سبب انتشار الفيروس من جديد بشكل كبير، ووصلت أعداد الإصابات لـ 50 ألف حالة يوميا، بينما فئة كبار السن حصلت جميعها على اللقاح و70% من البالغين حصلوا على الجرعتين.