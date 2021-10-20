أستاذ مناعة بجامعة أكسفورد: «دلتا» مصدر 90% من إصابات كورونا عالميا

قال الدكتور أحمد سالمان أستاذ المناعة بكلية الطب في جامعة أكسفورد، إن ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد شيء طبيعي ومتوقع، موضحًا أن هذا الأمر يجب التوقف عنده وإجراء الدراسات اللازمة والتأكد من معدلات انتشارها وقدرتها على الهروب من اللقاحات وسرعة ظهور الأعراض.

زيادة متوقعة في أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة

وأضاف «سالمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن سلالة دلتا هي الأكثر انتشارا على مستوى العالم، و90% من الحالات عالميا من إصابات كورونا مصدرها هذه السلالة، موضحًا أنه من المتوقع زيادة انتشار الفيروس خلال الفترة المقبلة بسبب دخول فصل الشتاء، وبالتالي جرت التوصية بحصول كبار السن وأصحاب الأمراض المناعية على الجرعة الثالثة.

اللقاحات فعالة ضد المتحورات

وتابع أستاذ المناعة بكلية الطب في جامعة أكسفورد، بأن لقاحات كورونا فعالة بصورة كبيرة ضد سلالتي «دلتا» و«دلتا بلاس»، ومهما حدث تحور للفيروس فإنه لن يكون هناك تغير جذري في الفيروس.

أهمية الحصول على اللقاحات

وشدد «سالمان»، على أهمية تلقي لقاحات كورونا بعدما قلّت أعداد الوفيات والمصابين بحالات خطيرة في أوروبا بسبب انتظام عمليات التلقيح وتلقي التطعيمات: «حتى الآن لا يوجد قلق، إلا أن سرعة انتشار سلالة دلتا أعلى بكثير من السلالات الأخرى، كما أن تكاثرها داخل الخلية أسرع بنحو 1200 مرة من السلالات الأخرى، وبالتالي فإن سرعة تدهور الحالة يكون أكبر.