«كورونا»: روسيا تعلن عن ظهور سلالة جديدة أكثر عدوى من «دلتا»

قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم ، إن روسيا سجّلت بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من المتحور «دلتا» من فيروس كورونا، أُطلق عليها «AY.4.2» ويُعتقد أنها أكثر عدوى من دلتا. وكشف كامل حافظوف، رئيس فريق تشخيص الأمراض فى معهد علوم الأوبئة الروسى، أنه من المحتمل أن تنتشر السلالة الجديدة على نطاق واسع، وقد يتسبب ذلك فى ارتفاع الإصابات فى روسيا، وأضاف أن السلالة أسرع فى الانتشار والعدوى، فيما قال رئيس بلدية موسكو «سيرجى سوبيانين» إن العاصمة الروسية ستعيد تطبيق إجراءات الإغلاق، بدءاً من 28 أكتوبر الجارى، لمكافحة ارتفاع الإصابات، ومن المتوقع إغلاق أغلب المحلات، وذلك عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع حتى 7 نوفمبر المقبل.

وقال الدكتور حاتم سليمان، طبيب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد فى لندن، لـ«الوطن»: «ما زال متحور دلتا هو الأخطر، والطبيعى أن ينتقل إلى دول أخرى، ومن المحتمل وصوله للشرق الأوسط»، وأمس رصدت إسرائيل أول إصابة بالمتحور «AY.4.2» الذى ينتشر بالفعل فى عدة دول أوروبية.

وفى سياق متصل، كشفت نتائج دراسة أجرتها شركة فايزر، وشملت 10 آلاف شخص، أن الجرعة الثالثة من اللقاح أظهرت فاعليتها بنسبة 95.6%، كما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على إعطاء من تلقّوا اللقاح جرعة معزّزة من لقاح مختلف، وذلك بالتزامن مع تطبيق استراتيجية «المزج والمطابقة» بين اللقاحات الثلاثة المسموح بها فى البلاد.

وفى الهند، صرحت وزارة الصحة بأن وصول البلاد إلى مليار جرعة تطعيم يُعد بمثابة إنجاز تاريخى، وأفادت بأن نحو 3 أرباع مواطنى البلاد تلقوا جرعة واحدة، ونحو 30% تلقوا اللقاح بالكامل، وأعلن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى احتفال البلاد بهذا الإنجاز، كما صرح بإقامة احتفالات على مستوى البلاد.