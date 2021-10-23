«الصحة» تطلق تطبيقا بـ3 ألوان لتحديد الحاصلين على لقاح كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، اليوم، عن آلية جديدة يتم التعامل معها لمعرفة الأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا عن غيرهم، وذلك بالتزامن مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن منع العاملين في المصالح الحكومية من الدخول إلا بعد الحصول علي لقاح كورونا.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التطبيق عبارة عن «ابليكشن» على الهاتف المحمول، مزود بثلاثة ألوان، ومن المقرر إطلاقه الأسبوع الجاري.

3 ألوان لكشف الحاصلين على لقاح كورونا

وتابع المصدر، أن اللون الأحمر يدل على عدم حصول المواطن على أي لقاح، والأصفر يدل على الحصول على جرعة واحدة، والأخضر يشير إلى الحصول على الجرعتين.

الباسبور الصحي

وأشار إلى وجود تطبيق آخر، وهو الباسبور الصحي، والقائم على نفس الفكرة، ويستخدم في المطارات لتوضيح إذا كان الشخص حاصلا على اللقاح أم لا.

وأضاف المصدر، أن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومر على تلقيحهم عام، يحصلون على جرعة تعزيزية؛ بدءا من مارس المقبل.

وطالب المصدر، المواطنين، بالإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، وهي الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في مصر.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.