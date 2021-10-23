وزير قطاع الأعمال: افتتاح أول مصنع جديد للغزل والنسيج في يونيو المقبل

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 60% من مصانع الغزل والنسيج الجديدة، التي من المستهدف افتتاحها وتشغيلها بنهاية 2022، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل تلك المصانع بأحدث الماكينات، حيث يتم العمل على تطوير الإنشاءات وتطوير المصانع القديمة، وكذلك إنشاء مصانع جديدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «وطن رقمي»، مع الإعلامي حسن عثمان، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

عملية تصدير القطن الخام تهدر من قيمته

وأضاف «توفيق»، أنه سيتم افتتاح أول مصنع خلال يونيو المقبل، كما أن عملية التطوير تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية الحالية التي تتراوح بين 35 و37 ألف طن، لتصل إلى 188 ألف طن باستخدام القطن طويل التيلة، فضلا عن زيادة الغزل والنسيج، خاصة وأنه يتم غزل 25% من القطن المصري فقط؛ بينما يتم تصدير الباقي في صورة قطن شعر، موضحًا أن عملية تصدير القطن الخام تهدر قيمته.

عملية التطوير تتضمن أيضا تأهيل وتدريب العمالة

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن القيمة المضافة في مراحل الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة تصل إلى 10 أضعاف قيمته كتصديره كخام، مشيرًا إلى أن عملية التطوير تتضمن أيضا تأهيل وتدريب العمالة، حيث تم البدء في تدريب 180 مدربا في أبريل الماضي، الذين سيقومون بتدريب 10 آلاف فني في 9 شركات خلال العام المقبل.