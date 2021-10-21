وزير قطاع الأعمال لـ«الوطن»: طرح «إي فاينانس» يمهد لـ4 طروحات جديدة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن طرح شركة «إي فاينانس» في بورصة الأوراق المالية كان إيجابيا للغاية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البورصة المصرية كانت في حاجة إلى طرح شركة من الحجم الكبير، مشيرا إلى أن طرح إي فاينانس يعد الأضخم بعد طرح المصرية للاتصالات في عام 2005.

طرح 4 شركات قبل نهاية العام المالي

وتابع توفيق، أن اللجنة العليا المسؤولة عن تنفيذ برنامج الطروحات ستطرح نحو 4 شركات أخرى قبل نهاية العام المالي الحالي، ليصل عدد الشركات إلى 5 شركات حكومية.

قطاع الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات

وأشار إلى أن التعويل على نجاح الطروحات الحكومية المقبلة بما يصل إلى طرح شركة «إي فاينانس» غير دقيق، موضحا أن قطاع الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات له جاذبية كبيرة في العالم أجمع وليس في مصر فقط.

تداول السهم في البورصة

وشهدت جلسة أمس الأربعاء في البورصة المصرية، أول تداول لأسهم شركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، وهي شركة رائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية.

السهم يرتفع 50% في أول جلسة تداول

وصعد السهم بنسبة 50% ليسجل مستوى إغلاق عند 21 جنيها، بعد أن سجل مستوى 25 جنيها، وهو أعلى سعر بالجلسة وسجل 19 جنيها كأدنى سعر له بالجلسة، وشهدت الشركة إقبالا كثيفا في أول جلسة تداول من المتعاملين، واستحوذ السهم على أكثر من 70% من حجم السيولة بالبورصة المصرية بجلسة أمس، بقيمة 2 مليار جنيه وإجمالي تنفيذات 100.178.765 مليون سهم متداولة بأول جلسة تداول.

وكانت بداية تداولات السهم عند سعر 13.98 جنيه، ليرتفع خلال التداولات ويغلق عند مستوى 21 جنيه، بمكاسب تقدر بأكثر من 7 جنيهات.

فيما أغلق الاكتتاب في شريحة الطرح العام للأفراد رسميا يوم الأحد الماضي بمعدل تغطية بلغ 61.4 مرة، كما تمت تغطية شريحة الطرح الخاص الأسبوع الماضي بنحو 6.8 مرة، وتجاوز الاكتتاب العام في جميع الأسهم المطروحة لكل من المؤسسات والمستثمرين الأفراد بتغطية بلغت 10.2 مرة.

وجمعت الشركة نحو 5.8 مليار جنيه من طرح حصة بلغت 26.1% من رأس مال الشركة، ما يجعله أكبر طرح في البورصة المصرية منذ سنوات.