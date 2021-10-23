هشام توفيق: نخطط لطرح 5 شركات قطاع أعمال في البورصة

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن عملية التحول الرقمي لشركات القطاع جارية، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق نظام إدارة الموارد في 71 شركة، كما سيتم تطبيق نظام إدارة موارد الشركات في 71 شركة بعد إضافة شركات المقاولات والإسكان وستنتهي في ظرف عامين وهو رقم قياسي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «وطن رقمي»، مع الإعلامي حسن عثمان، والذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

منظومة قطاع الأعمال العام كبيرة وهائلة

وأضاف «توفيق»، أن منظومة قطاع الأعمال العام كبيرة وهائلة، فضلًا عن أن هناك مجهودا كبيرا يبذل لأنه أحد المتطلبات الأساسية لحوكمة وإدارة جيدة للشركات، كاشفًا عن طرح شركات أخرى في البورصة بعد «إي فينانس»، موضحًا أن الطرح في البورصة لا يختص بشركات قطاع الأعمال العام فقط؛ ولكنه مختص بشركات أخرى حكومية منوهًا إلى أنه تم طرح شركتين خلال السنوات الماضية.

نجاح طرح إي فينانس في البورصة قد يكون مشجع

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 5 شركات أخرى مخطط أن تطرح بنهاية العام المالي الجاري، ولعل نجاح طرح «إي فينانس» يكون مشجعا، كما تحدث عن التجارة مع إفريقيا، مشيرًا إلى أن شركة «جسور» هي المسمى الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد والموجودة منذ الستينات، لافتًا إلى أنه جاري التوسع لعمل اللوجستيات والنقل والاستيراد والتصدير؛ أما العمل مع شرق إفريقيا سيكون بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك.