مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24-10-2021 في محافظات مصر

يحرص المسلمون بشكل يومي على مطالعة مواقيت الصلاة، للحفاظ على أداء الصلوات الخمس في مواعيدها، خاصة أنها تتغير بشكل طفيف يوميًا، كما أن هناك اختلافا من منطقة لأخرى.

وفي إطار اهتمام المسلمين بمواقيت الصلاة، وضمن خدماتها التي تقدمها جريدة «الوطن»، للقراء على مدار الساعة، في كل ما يخص الخدمات اليومية، تستعرض مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر، وفق ما جاء به موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وبحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، فإن مواقيت الصلاة في مصر اليوم، في المحافظات المصرية، كالآتي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:35

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:50

أذان المغرب 05:15

أذان العشاء: 06:33

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:41

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 02:54

أذان المغرب: 05:19

أذان العشاء: 06:38

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة قنا

أذان الفجر: 04:29

أذان الظهر: 11:33

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب 05:13

أذان العشاء: 06:29.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة المنيا

أذان الفجر: 04:37

أذان الظهر: 11:41

أذان العصر: 02:54

أذان المغرب 05:19

أذان العشاء: 06:36

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

أذان الفجر: 04:27

أذان الظهر: 11:33

أذان العصر: 02:49

أذان المغرب: 05:15

أذان العشاء: 06:29

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تختلف مواقيت الصلاة في المدن العربية عن بعضها، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب: 05:47

أذان العشاء: 07:17

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: 05:06

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 05:48

أذان العشاء: 07:189

مواقيت الصلاة في عمان

أذان الفجر: 04:58

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:18

أذان المغرب 05:45

أذان العشاء: 07:15.