لو أنت موظف.. تعرف على الشروط والحد الأقصى لترحيل الإجازات الاعتيادية

حدد قانون الخدمة المدنية العديد من الضوابط، بشان الإجازات الاعتيادية السنوية التي كفل حصولها لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تحقيق عملية الانضباط وحسن سير العمل طوال أيام الأسبوع، والحفاظ على كفاءة الإنتاج بالطاقة البشرية المسموح بها.

طرق حصول موظف الحكومة على إجازاته اعتيادية

ومن بين الضوابط التي وضعها القانون، مسألة ترحيل الإجازات السنوية من عام للعام الذي يليه، وبشأنها، نصت المادة 50 من قانون 81، أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز لجهة العمل ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر، 20% من إجمالي الإجازات، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وأوضحت المادة القانونية أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقدياً عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

اللائحة التنفيذية تجيز للموظف الانقطاع عن العمل لسبب عارض

بينما فسرت اللائحة التنفيذية لـ قانون الخدمة المدنية، إجراءات الحصول على الإجازة الاعتيادية، وكيفية ترحيلها، وذلك وفقا لما ورد في المادة 48 من القانون، والتي نصت على أنه يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتلتها المادة 49 التي نصت على أنه «يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية»، على النحو التالي:

- 15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

- 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عاما.