التنظيم والإدارة: قانون الخدمة المدنية الجديد يحافظ على أعمار الناس

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه يبارك للموظفين الذين جرى ترقيتهم بقانون الخدمة المدنية، الذي سيجري تطبيقه على كل الوحدات الحكومية، من وزارات وهيئات والوحدات المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، التي يطبق عليها قانون الخدمة المدنية، بحسب لوائحها الداخلية، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من هذا الترقية، تجاوز الـ800 ألف موظف أو زيادة في حافز الراتب.

وأضاف «الشيخ»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأحد، أن قرار الترقية يحافظ على أعمار الناس، لأنه يساعدهم على الترقية بشكل أسرع من الماضي، واختلف عن قانون الخدمة المدنية رقم 47 لسنة 1978 الذي كان يطبق الدرجات الوظيفية، حيث يعين أصحاب المؤهلات العليا إلى الدرجة الثالثة مباشرة، ثم يصعد الدرجات الثانية والأولى بعد سنوات كثيرة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية، يطبق ما يعرف بالمستويات الوظيفية، وبين كل مستوى 3 سنوات فقط، وتم تعديل هياكل الأجور أيضا ليضاف نسبة تصل إلى 25% على الراتب بعد الترقية.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قرار الترقية الصادر في عام 2019 و2020 و2021، سيتم عرضه عبر تطبيق إلكتروني للموظفين، من أجل معرفة تاريخ حصوله على الترقية، وموعد استحقاقه للحصول على الترقية وسيتم إطلاق هذا التطبيق الأسبوع المقبل، متابعا: «الخدمة يسرت على الزملاء وعملنا سي دي للجهات عليه الإبلكيشن وهتدخل بيانات الأشخاص وهتعرف ساعتها مين اللي المستحق التعيين ومين مش مستحق».