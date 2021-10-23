عبد ربه عن توقيعه للأهلي: رئيس الإسماعيلي قالي كلام مينفعش أقوله في التليفزيون

تحدث حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي والمنتخب الوطني الأسبق، عن أزمة توقيعه للنادي الأهلي، قائلًا: «اللعب للأهلي شرف كبير، لكن لعبي للإسماعيلي شرف أكبر لي من الأهلي والزمالك، العلاقة بيني والإسماعيلي قوية جدا ويعلمها الله سبحانه وتعالى».

الخطيب وممدوح عباس عرضا عليّ اللعب في الأهلي أو الزمالك

وأضاف عبد ربه خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر قناة «DMC»: «كنت محترفا في ستراسبورج ورئيس نادي الإسماعيلي في هذا الوقت يحيى الكومي طلب مني العودة إلى الفريق، لكن محمود الخطيب وممدوح عباس عرضا عليّ اللعب في الأهلي والزمالك.. ورجعت للإسماعيلي لأن عندي انتماء ربنا يعلمه».

رئيس النادي قفل السكة في وشي

وتابع لاعب الإسماعيلي والمنتخب الوطني الأسبق: «كان نفسي أكمل في الاحتراف، لكن الفريق هبط إلى درجة أدنى، وشعرت بأن استكمال مشواري في الفريق لن يكون إضافة لي، وفي هذه الفترة تحدث صديقي المقرب محمد عبدالوهاب إلى يحيى الكومي، وبعدها عدت إلى الإسماعيلي، وبالفعل وقعت عقد إعارة مدته سنة مع أحقية الشراء في حال دفع الإسماعيلي مبلغا ماليا لستراسبورج، وبعد 6 أشهر عرضت على رئيس النادي أن يدفع المبلغ لكي يحصل على خدماته .. قفل السكة في وشي وقالي كلام عيب إني أقوله قدام التليفزيون، وأصر إنه ميدفعش فلوس ستراسبورج».

كنت صغير والخطيب كان بيكلمني طول اليوم

وواصل: «النادي بعت لي وقالي في عروض وهتتوقف لو مجتش فرنسا، ووقتها كنت صغير وكان محمود الخطيب كان بيكلمني طول اليوم وممدوح عباس كان مهتم بالحصول على خدماتي، ووقعت للأهلي وسط إصرار كبير من الزمالك».

شيك مزور.. والخطيب رفض عودتي إلى الإسماعيلي

وأوضح: «يحيى الكومي عمل شيك مزور لأن الجمهور في الإسماعيلي قلب، وقدمه للرأي العام ويشهد على الكلام ده خالد بيومي ومدحت الورداني، وقعدت أتواصل لمدة أسبوع عشان أرجع الإسماعيلي لأن انتمائي الكامل للنادي، وقلت إني عاوز أرجع الإسماعيلي، ومحمود الخطيب تمسك بوجودي في النادي، ومانويل جوزيه كان مستنيني، وطلعت في برنامج وقلت إني عاوز أرجع النادي، وأشكر سعد الجندي رئيس النادي الأسبق لأنه دفع الفلوس من جيبه وجيبت محامي من سويسرا وحل لي الموضوع في يومين».