«البرهان» يشيد بموقف واشنطن الداعم للانتقال الديمقراطي في السودان

شهدت بعض الدول الأفريقية، عددا من الأحداث السياسية، خلال الساعات القليلة الماضية، منها زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فليتمان، إلى السودان، والتي أجرى فيها لقاءات من المسؤولين في الخرطوم، كما شهدت دولة مالي، زيارة لـ وفد من مجلس الأمن الدولي ضم السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، وخلال الزيارة سيلتقي وفد المجلس، ممثلين عن السلطات المالية والمجتمع المدني وفصائل مسلحة وقعت اتفاق السلام في عام 2015.

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فليتمان، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس، محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأطلع البرهان، المبعوث الأمريكي، على تطورات الوضع السياسي الراهن في بلاده والجهود الجارية للخروج من الأزمة، مشيدا بموقف واشنطن الداعم للانتقال الديمقراطي في السودان ولعملية السلام، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

رئيس السيادة السوداني: لا يمكن احتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها

وكان المبعوث الأمريكي، اجتمع في وقت سابق، مع وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي بمكتبها.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، على ضرورة العودة لمنصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية و«اتفاقية جوبا»، داعيا إلى ضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية في بلاده ما عدا «المؤتمر الوطني»، مشيرا إلى أنه لا يمكن احتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لا تمثل كل أطياف الشعب السوداني.

وأكد رئيس المجلس، حرص المؤسسة العسكرية على حماية الانتقال وصولا لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي، وجدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تأكيداته بعدم السماح بأي محاولة انقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي.

مبعوث أمريكي يطالب مجلس السيادة والحكومة السودانية بـ العمل معا

من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي، بإنجازات مجلس السيادة والحكومة السودانية خلال الفترة الانتقالية وطالبهما بالعمل معا، داعيا الى عدم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياسية في السودان.

وأوضح «فيلتمان»، أن التباين في مواقف القوى السياسية في السودان، وراء تأخير تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات وهياكل العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي، وأضاف المبعوث الامريكي، أنه لن يتم الانتقال بصورة آمنة بدون إنشاء هذه المؤسسات.

وتابع فيلتمان قائلا، إن الولايات المتحدة، حريصة على إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، وتعزيز الشراكة بين أطراف الحكومة الانتقالية، مشيدا بمساندة الشعب السوداني القوية التي عبر عنها من خلال المسيرات الأخيرة لعملية الانتقال والتحول الديموقراطي، وأشار فيلتمان، بصفة خاصة إلى الطريقة السلمية التي تم بها ذلك.

من جانبه، استقبل حمدوك بمقر إقامته، فيلتمان، ومساعده برايتون نوف، وبرايان شوكان القائم بالأعمال الأمريكي بالبلاد، وناقش الجانبان، الأوضاع السياسية في السودان، وأهمية المحافظة على عملية الانتقال المدني الديموقراطي وصولاً لانتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب ممثليه.

كما استعرض رئيس الوزراء السوداني، والمبعوث الأمريكي، الأزمة السياسية الحالية في السودان، وسبل الخروج منها عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية وبـ«اتفاقية جوبا» لسلام السودان وبالشراكة الحالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

وفي مالي، وصل وفد عن مجلس الأمن الدولي إلى العاصمة «باماكو»، لحث السلطات العسكرية هناك على العودة إلى الحكم المدني، بعد انقلابين خلال 9 أشهر في البلاد.

وفد مجلس الأمن إلى مالي يضم سفير النيجر لدى الأمم المتحدة ونظيره الفرنسي

وضم الوفد، سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبدو أباري ونظيره الفرنسي نيكولا دو ريفيير، والسفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية ليندا توماس جرينفيلد، فيما سيلتقي وفد المجلس، اليوم الاحد، ممثلين عن السلطات المالية والمجتمع المدني وفصائل مسلحة وقعت اتفاق السلام في عام 2015.

من جانبه، أكد الممثل عن حركات مالي الموقعة على اتفاق السلم، المنبثق عن مسار الجزائر، أمس السبت، استعداد جميع الأطراف، للمضي قدما في تطبيق الاتفاق، نظرا للتحديات التي تواجه البلاد.

وفي تشاد، التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي اتنو بعاصمة البلاد «انجامينا»، بالمبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا والساحل محمد صالح النضيف وأفريقيا المركزية فرانسوا لونيسيني فال.

وقال موقع الرئاسة التشادية، إنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى موضوعات متعلقة بمكافحة الإرهاب ودعم تشاد في المرحلة الانتقالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».