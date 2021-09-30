البرهان: المخابرات السودانية ستظل شوكة تتكسر عندها مؤامرات الإرهابيين

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيظل شوكة تتكسر عندها كل مؤامرات الإرهابيين المتآمرين على أمن السودان.

وزار البرهان اليوم، الخميس، رئاسة جهاز المخابرات العامة، معزيا في منسوبي الجهاز الخمسة الذين استشهدوا خلال مداهمة خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي في الخرطوم قبل يومين.

البرهان: السودان لا يمكن أن يستغني عن جهاز مخابراته وكل منسوبيه

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا)، عن البرهان قوله إن السودان لا يمكن أن يستغني عن جهاز مخابراته وكل منسوبيه الذين لا حزب لهم سوى الوطن، موضحا أن شباب الجهاز الذين استشهدوا آثروا أن يكون عدد الشهداء خمسة، بدلا من أن تفقد البلاد آلاف الأرواح.

وثمن البرهان الدور الكبير الذي يقوم به الجهاز في حماية السودان وصون أمنه القومي، مشددا على ضرورة المضي قدمًا دون تردد أو تخاذل أو تراجع، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشاد البرهان بأداء دائرة مكافحة الإرهاب التي يُنتسب إليها الشهداء الخمسة، مؤكدا متابعته اللصيقة لكافة أعمال الجهاز وأدواره الوطنية المشهودة في كافة أرجاء السودان.

وأوصى منسوبي الجهاز ببذل المزيد من العطاء في ساحات الفداء من أجل سودان يسع الجميع.

من جانبه، شكر المدير العام لجهاز المخابرات السوداني الفريق ركن جمال عبد المجيد، رئيس مجلس السيادة السوداني على توجيهه بالاهتمام بأسر الشهداء، منوها بجهود منسوبي المؤسسة وجاهزيتهم للذود عن السودان.

جلسة مرتقبة بين أطراف السلام وآلية لتنفيذ اتفاق جوبا

وفي سياق متصل، قال رئيس فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، إن جلسة مشتركة ستُعقد بين اللجنة العليا لتنفيذ اتفافية جوبا للسلام من جانب حكومة السودان، والتي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والقادة الموقعين على الاتفاقية، بحضور لجنة الوساطة، من أجل مراجعة كل الملفات والقضايا العالقة.

وقال «قلواك» في تصريحات عقب لقائه مع عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، إنه يجرى تكوين آلية لتنفيذ مراقبة إتفاق جوبا، مؤكدا أن تحقيق السلام سيسهم فى عودة النازحين واللاجئين.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا على الساحة السياسية، لافتا إلى اهتمام رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت بما يجرى من تطورات وأحداث في السودان، وحرصه وتوجيهاته بالجلوس مع الأطراف كافة لمعالجة القضايا العالقة.

وأكد أن الحكومة الانتقالية قادرة على إدارة الملف وحل الإشكالات السياسية، مشددا على أهمية مناقشة جميع القضايا المشتركة، مضيفا أن اللقاء مع التعايشي بحث مسيرة تنفيذ وترتيبات بنود اتفاق جوبا لسلام السودان، بجانب القضايا السياسية في البلدين، مؤكدا جاهزية «الحركة الشعبية – شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو للتفاوض مع الحكومة.

وأكد أن تنفيذ اتفاق جوبا للسلام يعد صمام آمان الثورة، وسيؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وتشجيع الآخرين على الانضمام للعملية السلمية.