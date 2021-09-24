البرهان: اتفاقات سابقة مع إثيوبيا بشأن مشكلة الحدود لم تر النور

فال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن اتفاقات سابقة مع إثيوبيا بشأن مشكلة الحدود لم تر النور، مضيفا في مقابلة خاصة مع قناة «العربية» الإخبارية، إن العالم يجمع بأن الأراضي مع حدود إثيوبيا هي سودانية.

البرهان: لم نقدم تنازلات لواشنطن مقابل رفع العقوبات

وأشار «البرهان»، إلى أنه لا مانع من إقامة علاقات مع روسيا أو الولايات المتحدة، على قاعدة المنفعة المتبادلة، موضحا أن الاتفاقية العسكرية مع روسيا تخضع للمراجعة حاليا، مضيفا أن السودان دفع غرامة لواشنطن على ما وقع في فترة الحكم السابق، موضحا أن بلاده لم تقدم تنازلات لواشنطن مقابل رفع العقوبات.

وأضاف «البرهان»، ان فك عزلة السودان أمر هام والقوى السياسية مطلوب منها الكثير، موضحا أن الكثير من الحلول تمت بمبادرات من القوى السياسية والحكومة، وأشار المسؤول السوداني، إلى أنه «لا علاقة لنا بعمل اللجنة الوطنية للتحقيق».

رئيس مجلس السيادة: الشباب هم أمل السودان وعمود الثورة ومستقبل الأمة

وتابع رئيس مجلس السيادة قائلا، إن الشباب هم أمل السودان وعمود الثورة ومستقبل الأمة، مضيفا إن قوات الجيش ليس لها خصومة مع الطرف المدني، مشيرا إلى أن «قوى التغيير شركاء أساسيون ونعمل مع الجميع لإبعاد شبح الفرقة».

وأوضح: «نحرص على إكمال الفترة الانتقالية كقوة وطنية موحدة ومتناغمة»، مشيرا إلى أن الإرادة موجودة لاستكمال الترتيبات الأمنية في إطار «اتفاق سلام جوبا»، وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، أن السلام واحد من المتطلبات الأساسية في بلاده.

وأشار «البرهان»، إلى أن المؤسسات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة تعمل في شفافية، موضحا أن الترتيبات الأمنية في السودان تحتاج إلى أموال لا تتوفر في خزينة الدولة، وتابع المسؤول السوداني قائلا، إن قوات الجيش تتدخل في ظروف معينة ومعلومة

وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ان إغلاق الطرق أصبح إحدى سمات الاحتجاج ولابد من تدخل السياسيين، مضيفا ىأنه لابد من الجلوس مع أطراف سياسية لحل مشكلة شرق السودان.

البرهان: المكون العسكري ليس له علاقة باحتجاجات شرق السودان

وتابع البرهان:«المكون العسكري ليس له علاقة باحتجاجات شرق السودان أو غيرها»، مضيفا أن وزارة العدل تعمل على وضع تصور يخص الانتخابات والدستور، مشيرا إلى أن «الفترة الانتقالية توافقية ولا نتمنى أن تتكرر»

وأضاف المسؤول السوداني، «يجب على الدستور أن يعالج مشاكلنا المزمنة»، موضحا أن التحضير للانتخابات يحتاج إلى عمل كبير بدعم من أصدقاء السودان، واشار البرهان، إلى أن الانتخابات السودانية لم يتبق عليها سوى عامين وهذا يحتاج إلى جهد كبير.

رئيس المجلس السوداني: لدينا معلومات استخباراتية وأدلة تثبت أفعال من حاول الانقلاب

وأوضح رئيس المجلس السوداني، أنه يمكن فتح المجال أمام قوى سياسية جديدة تؤمن بالمرحلة الانتقالية، مضيفا أن نهج الشراكة لن يتغير ولكن سيدعم بالقوى التي تؤمن بالتغيير، وتابع البرهان قائلا: «لدينا معلومات استخباراتية وأدلة تثبت أفعال من حاول الانقلاب»

وأضاف أنه ستقام محاكمات عسكرية للعسكريين وستقدم القائمة المدنية للقضاء، موضحا: «ملتزمون بالشراكة القائمة وهناك متطلبات يجب احترامها بيننا»، مشيرا إلى أن الانقسامات داخل القوى السياسية زادت من ضبابية الفترة الانتقالية، مضيفا: «نستشعر الخطر والانقلابات خط أحمر في المرحلة الانتقالية».