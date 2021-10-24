أوباما يحث الناخبين على إعادة انتخاب تيري مكوليف حاكما لـ فيرجينيا

أشعل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أمس السبت، حماس الناخبين خلال تجمع انتخابي في فيرجينيا؛ لحثهم على إعادة انتخاب تيري مكوليف حاكما للولاية الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي.

ويعد السباق الانتخابي في الولاية بين مكوليف «64 عاما» والجمهوري جلين يونجكين «54 عاما»، مؤشرا على التوجه السياسي للبلاد وانعكاس لقيمها، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال أوباما، إن انتخابات فرجينيا تمثل نقطة تحول وطنية، إذ يمكن للأمريكيين إما أن يصبحوا محاصرين بشكل أكبر في السياسات الانقسامية التي اتسمت بها رئاسة دونالد ترامب والتي بلغت ذروتها في هجوم أنصار الرئيس السابق على مبنى «الكابيتول» في 6 يناير الماضي، أو التعاون من أجل حل المشاكل الكبيرة.

«مكوليف»: الانتخابات تكرس للفصل التالي لفرجينيا ولـ الولايات المتحدة

من جانبه، قال «مكوليف»، الذي كان حاكما للولاية من 2014 إلى 2018، إنه من المهم للغاية الاستمرار حتى النهاية في الانتخابات، إذ يحمل الاقتراع العديد من القضايا الرئيسية، مضيفا أن هذه الانتخابات تكرس للفصل التالي لفرجينيا ولـ الولايات المتحدة.

وجاء التجمع الانتخابي قبل 10 أيام فقط من الانتخابات، التي تجرى في 2 نوفمبر المقبل، وتحظى بمراقبة عن كثب وتتقارب فيها فرص المرشحين.

ويُعتبر السباق الانتخابي، مقياسا لتوجه الولايات المتحدة في انتخابات التجديد النصفي في 2022، والتي ستحدد الحزب الذي يسيطر على الكونجرس، وبمثابة استفتاء على رئاسة جو بايدن.

44th President of the United States @BarackObama has arrived on stage in front of Cabell Library @VCU to campaign for @TerryMcAuliffe in the race for Virginia Governor. pic.twitter.com/LoCeDS8Lqw — Tyler Thrasher (@TylerJThrasher) October 23, 2021

اتفاقيات بين واشنطن وباكستان بشأن المجال الجوي

وفي سياق آخر، أبلغت إدارة بايدن، المشرعين أن واشنطن تقترب من إبرام اتفاق رسمي مع باكستان لاستخدام مجالها الجوي لإجراء عمليات عسكرية واستخباراتية في أفغانستان، وفقًا لـ 3 مصادر مطلعة.

وقال أحد المصادر، إن «إسلام آباد»، أعربت عن رغبتها في توقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن مقابل مساعدتها في جهود مكافحة الإرهاب، وإدارة العلاقة مع الهند، فيما أوضح مصدر ثان أن المفاوضات جارية، وما زالت شروط الاتفاق، التي لم يتم الانتهاء منها بعد، عرضة للتغيير، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ويستخدم الجيش الأمريكي، حاليًا المجال الجوي الباكستاني للوصول إلى أفغانستان كجزء من جهود جمع المعلومات الاستخبارية المستمرة، ولكن لا يوجد اتفاق رسمي لضمان استمرار الوصول إلى جزء مهم من المجال الجوي الضروري للولايات المتحدة لتنفيذ عمليات في أفغانستان.