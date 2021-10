أوباما يحث الناخبين على إعادة انتخاب تيري مكوليف حاكما لـ فيرجينيا

أشعل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أمس السبت، حماس الناخبين خلال تجمع انتخابي في فيرجينيا؛ لحثهم على إعادة انتخاب تيري مكوليف حاكما للولاية الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي.

ويعد السباق الانتخابي في الولاية بين مكوليف «64 عاما» والجمهوري جلين يونجكين «54 عاما»، مؤشرا على التوجه السياسي للبلاد وانعكاس لقيمها، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال أوباما، إن انتخابات فرجينيا تمثل نقطة تحول وطنية، إذ يمكن للأمريكيين إما أن يصبحوا محاصرين بشكل أكبر في السياسات الانقسامية التي اتسمت بها رئاسة دونالد ترامب والتي بلغت ذروتها في هجوم أنصار الرئيس السابق على مبنى «الكابيتول» في 6 يناير الماضي، أو التعاون من أجل حل المشاكل الكبيرة.

من جانبه، قال «مكوليف»، الذي كان حاكما للولاية من 2014 إلى 2018، إنه من المهم للغاية الاستمرار حتى النهاية في الانتخابات، إذ يحمل الاقتراع العديد من القضايا الرئيسية، مضيفا أن هذه الانتخابات تكرس للفصل التالي لفرجينيا ولـ الولايات المتحدة.

وجاء التجمع الانتخابي قبل 10 أيام فقط من الانتخابات، التي تجرى في 2 نوفمبر المقبل، وتحظى بمراقبة عن كثب وتتقارب فيها فرص المرشحين.

ويُعتبر السباق الانتخابي، مقياسا لتوجه الولايات المتحدة في انتخابات التجديد النصفي في 2022، والتي ستحدد الحزب الذي يسيطر على الكونجرس، وبمثابة استفتاء على رئاسة جو بايدن.

44th President of the United States @BarackObama has arrived on stage in front of Cabell Library @VCU to campaign for @TerryMcAuliffe in the race for Virginia Governor. pic.twitter.com/LoCeDS8Lqw