عاجل.. الأرصاد: لا علامات على توقف نشاط بركان لابالما حتى الآن (صور)

علقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على استمرار ثوران بركان لابالما في جزر الكناري، موضحة أنّه قبل شهر تقريبا، نشط بركان لابالما، ولا توجد أي علامات حتى الآن على توقف هذا النشاط، كما شهد الأسبوع الماضي، زيادة حدة الزلازل الأرضية هناك، وانبعاثات الرماد والغازات البركانية وتدفق جديد للحمم البركانية، حيث دمر 2000 منزل ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية.

وفي ١٨ من أكتوبر رصدت الأقمار الصناعية أثارا خافتة مرئية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّه من ضمن المواد المتعلقة غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO2)، الذي يتفاعل مع الأكسجين والرطوبة ليشكل ضبابا بركانيا رماديا يسمى (Vog)، متابعة: «السؤال الأهم هنا، هل تصل هذه الغازات لجمهورية مصر العربية؟ وإلى أي مدى يكون تأثيرها؟».

وتابعت: «في 18 أكتوبر، رصدت الأقمار الصناعية آثار خافتة مرئية من Vog تتدفق باتجاه أوروبا، وكان هذا بسبب التحول في اتجاه الرياح عن السابق، حيث كانت تنشر غربا فوق المحيط الأطلنطي، كما أكد العلماء أنّ الغاز منتشر ومتبعثر بشكل كبير، ويتوقع الحد الأدنى من التأثير على جودة الهواء السطحي، والحد الأدنى من الأمطار الحمضية على أوروبا والمناطق المحيطة، تبعا لآخر التقارير الصادرة عن NASA».

لا توقعات بسقوط أمطار

ومن خلال دراسة حركة الرياح القادمة من جزر الكناري حتى جمهورية مصر العربية، أوضحت الهيئة أنّ مسار الهواء الناقل لـvog بعيد تمام عن البلاد، ولا يوجد أي اتجاه للهواء يعمل على نقل الغاز، وغير متوقع هطول أي أمطار سوى المحلية على السواحل الغربية بفرص ضعيفة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أنها تتابع عن كثب حركة انتشار الغازات من خلال صور الأقمار الصناعية وآتجاهات الرياح.