«البحوث الفلكية»: عوادم السيارات أخطر من انبعاثات بركان لابالما

قال سيد مخيمر باحث في معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن بركان لابالما يبعد عن مصر بأكثر من 4000 كم، وتتصاعد منه أدخنة تنتشر في الغلاف الجوي، وخلال هذا الانتشار يحدث تخفيف في التركيزات، أي أنه كلما بعدنا عن مصدر الانبعاث تقل التركيزات، مشيرًا إلى أن عوادم السيارات أخطر من انبعاثات لابالما.

نموذج لبركان لابالما

وأضاف مخيمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج «مساء DMC»، والذي يعرض عبر قناة «DMC»: «في المعهد عملنا نمذجة لبركان لابالما الذي اندلع بداية من 19 أكتوبر، وتنبأنا بالتركيزات التي ستصل إلى مصر، واتضح أنها لا تؤثر على الصحة العامة».

السوشيال ميديا ضخمت الموضوع

وتابع الباحث في معهد البحوث الفلكية، أنه خلال شهر أكتوبر تعرضت مصر لمجموعة من الانبعاثات القادمة من بركان لابالما بتركيزات لا تذكر، مضيفا: «المشكلة في السوشيال ميديا أنها ضخمت الموضوع، ووصلت لبعض الناس إن التركيزات ستكون مؤثرة على الصحة العامة».

تركيزات الانبعاثات قليلة للغاية

وأشار إلى أن تركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت أقل 1000 مرة من حد الخطورة، وبالتالي لا داعٍ للقلق، موضحا: «الأدخنة تنتشر في طبقات الجو العليا ونسبة الخطورة منها قليلة للغاية».