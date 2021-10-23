الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بانبعاثات بركان لابالما السامة

تداولت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء بشأن تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان «لابالما» السامة.

تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان «لابالما»

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان «لابالما» السامة، وأن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من البركان؛ لبعدها الجغرافي عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر في طبقات عليا من الغلاف الجوي، ما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوي المصري.

تأثير بركان لابالما على مصر ضعيف

وأضافت البيئة، أنه لم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت، ولن تصل تبعاته إلى مصر، وإن وصلت تكون في الطبقات العليا بنسب ضعيفة جداً لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأي شكل.

وأكدت الوزارة، أن محطات الرصد البيئي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تعمل بشكل لحظي لرصد أي معدلات تلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة.

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