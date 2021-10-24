6 قرارات حكومية بتخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية وتنموية بالمحافظات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 6 قرارات جديدة بشأن تخصيص أراضٍ في المحافظات لاستغلالها في تنفيذ أعمال تنموية وخدمية لصالح المواطنين.

وتضمنت القرارات، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة ناحية ترعة الخشاب الملغاة، بناحية الفهميين التابعة للوحدة المحلية بالأقواز بمركز الصف في محافظة الجيزة، لإنشاء إدارة تموين، ومكتب تموين عليها.

قرارات جديدة لرئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ لأعمال تنموية وخدمية

واشتملت القرارات على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية نجع السطح بزمام باجا في مركز سوهاج بمحافظة سوهاج بالمجان، لإنشاء مدرسة إعدادية حكومية عليها.

وضمّت القرارات تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة خلف المحكمة الجديدة بمركز ومدينة الخانكة في محافظة القليوبية بالمجان، لإنشاء مبنى لخدمة المستثمرين والجمهور عليها.

قرارات «مدبولي» تضمّنت أراضٍ لإنشاء مدرسة ومكتب تموين ومشروع صرف صحي ومقر أمني

وضمّت قرارات رئيس مجلس الوزراء، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية أبو زعبل بمركز ومدينة الخانكة في محافظة القليوبية بالمجان، لإنشاء محطة رفع صرف صحي عليها.

واشتملت قرارات «مدبولي»، أيضا على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمنطقة الخدمات العامة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بالمجان، لإنشاء مقر لقطاع مصلحة الأمن العام عليها.

وآخر قرارات رئيس مجلس الوزراء الـ6 كانت بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بجوار نزل الشباب بمدينة مطروح في محافظة مطروح بالمجان، وهي الأرض المُقام عليها قسم شرطة مطروح، وذلك لصالح مديرية أمن مطروح.

وكان محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، عرض على اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موقف الأرض، ليعرض الأمر على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليصدر قراره في هذا الصدد.