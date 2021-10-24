حكم النزالة والرضاعة عبر جهاز صناعي وعدة الأرملة.. الإفتاء توضح

في إطار حملة «أعرف الصح» التي دشنتها «دار الإفتاء المصرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أصدرت الدار 3 فتاوى جديدة تتعلق بموضوعات «النزالة والرضاعة عبر جهاز صناعي وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها»، وهو ما يستعرضه التقرير التالي بالتفصيل.

ما هي النزالة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ضمن حملة أعرف الصح التي دشنتها يتعلق بموضوع مؤاخذة عائلة بجريرة شخص منها ارتكب جرمًا، وقال السائل: ما الحكم الشرعي فيما تصنعه بعض العائلات بما يعرف بالنزالة؛ بمعنى أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخرى، تجبر عائلته على ترك منازلهم؟.

وقد أوضحت دار الإفتاء أن النزالة «حرام شرعا» وتعد كبيرة من الكبائر، مطالبة الجميع بضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية والقواعد العامة التي تنظم أخذ الحق أو المطالبة به للحيلولة دون أن تنقلب الأمور إلى فوضى عارمة يصبح فيها الخصم حكمًا.

وأشارت الدار إلى أن مثل هذه الأساليب في طلب الحقوق أو الحصول عليها حرامٌ شرعًا، بل معدودة من كبائر الذنوب، وأهابت بكل العقلاء والشرفاء من أهل هذه القبيلة وغيرها أن يسعوا جاهدين في إنكار هذه العادة السيئة التي يؤخذ فيها الإنسان بغير ذنبه، وأن يقفوا صفًّا واحدًا ضد من تسوِّل له نفسه ترويع الآمنين، أو أخذ الناس بجريرة أقاربهم أو معارفهم، أو التعدي في المطالبة بالحق أو تحصيله أو استيفائه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

كما أجابت دار الإفتاء عن سؤال حول هي عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل.

وأفادت بأن عدة الحامل تنقضي بالولادة؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرَها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن

وفي شأن آخر، تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول صاحبه: كفلنا طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل وهو ابن سنة ونصف، فهل يصبح أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟.

وأكدت الدار أنه من الثابت شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه، فإذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وأرضعت هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء السنتين الأوليين من عمره، فهو أخٌ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويصير مَحْرَمًا لهن. والله سبحانه وتعالى أعلم.