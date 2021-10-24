يبحث الجمهور عن مواعيد عرض وتفاصيل الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة» لهشام ماجد وشيكو، منذ إعلان شيكو التحضير لجزء جديد من العمل الدرامي، وذلك بعد نجاح الجزء الأول والثاني بعد عرضهما خلال الفترة الماضية.

ويواصل السيناريست أحمد والي وفادي أبو السعود كتابة سيناريو مسلسل «اللعبة»، مع متابعة المخرج معتز التوني، على أن يسلم أكبر عدد من الحلقات للممثلين قبل بدء التصوير.

مواعيد عرض وتفاصيل الجزء الثالث من مسلسل اللعبة

من المقرر بدء تصوير المسلسل منتصف الشهر الجاري، بعد الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى من العمل الدرامي، وخروج الفنانة مي كساب من العزل المنزلي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، على أن يعرض المسلسل قبل موسم رمضان 2022.

إصابة مي كساب بفيروس كورونا

ودخلت الفنانة مي كساب بالعزل المنزلي بعد إصابتها بفيروس كورونا، وأعلنت ظهور أعراض خفيفة، ولكنها خضعت لعزل لمدة 14 يوماً، ومن المقرر أن تخرج من العزل بعد أيام لتستعد لتصوير الجزء الجديد من مسلسل اللعبة.

قصة مسلسل اللعبة

تدور الأحداث حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

أبطال مسلسل اللعبة

مسلسل اللعبة من بطولة شيكو، وهشام ماجد، محمد ثروت وميرنا جميل وأحمد فتحي ومي كساب وعارفة عبد الرسول ورانيا يوسف، مع المخرج معتز التوني والمؤلفين فادي أبو السعود وأحمد والي، وقد كان ظهور الفنانة رانيا يوسف في الجزء الثاني من المسلسل مفأجاة للجمهور، حيث أنها كانت الزوجة الثانية لـ شيكو، ولم ينفصل عن «إسراء» زوجته الأولى التي تجسد دورها ميرنا جميل.