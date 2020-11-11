رانيا يوسف تظهر بالجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" مع هشام ماجد وشيكو

نشر الفنان هشام ماجد صورة من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في الصورة إلى جانب هشام ماجد وشيكو ومي كساب وميرنا جميل، وعلق عليها قائلا: "اللعبة 2.. ليفل الوحش".

تدور أحداث المسلسل حول مازو ووسيم زميلان وصديقان منذ الصغر، ويتنافسان ضد بعضهما في كل الأمور، رغم تقدمهما في السن وزواجهما وتأسيس كل منهم أسرة إلا أن التحدي بينهما لا يتوقف بطريقة كوميدية ساخرة.

مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.

ومن ناحية أخرى نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" من داخل لوكيشن تصوير مسلسل "الآنسة فرح"، تنفي من خلاله إصابتها بفيروس كورونا، وتطمئن جمهورها مجددا على صحتها.

وقالت رانيا: "أحب أطمن كل الناس اللي انشغلت عليا، أنا وبنتي بخير وأنا حالا في لوكيشن مسلسل الآنسة فرح"، وهو المسلسل المقرر عرضه منتصف الشهر الجاري.

وأضافت: "شكرا لكل الناس التي اطمأنت على صحتي وشكرا للناس التي أطلقت هذه الشائعة والتي لمست من خلالها حب الناس".

وكانت قد نفت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول إصابتها بفيروس كورونا عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي".

رانيا يوسف كانت حريصة على حضور الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وأثارت الجدل بعدد من إطلالاتها المثيرة، وحرصت في حفل ختام الجونة على اصطحاب ابنتها نانسي والتي ارتدت فستان البطانة.