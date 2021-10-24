عقبات تواجه زراعة كلى الخنزير في البشر.. أبرزها الاختلاف الجيني

كشف الدكتور محمد بهاء، أستاذ زراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، حقيقة ما يثار حول إمكانية زراعة الأعضاء من الحيوانات للبشر في مصر خلال الفترة المقبلة، قائلا: «لا توجد أي زراعات أو تجارب أو دراسات تُجرى على زراعة أعضاء حيوانات للبشر في مصر».

تجارب زراعة الأعضاء للحيوانات في البشر لا تجري في مصر

وأوضح أستاذ زراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما تم الإعلان عنه منذ أيام بشأن استخدام كُلية خنزير وزراعتها في إنسان هي قيد التجربة ولكن خارج مصر، مشيرًا إلى أن أكثر الحيوانات يتم الحديث عنها في تجارب زراعة الأعضاء للبشر خارج مصر هي الخنازير، كما أن التجارب تُجرى على أشخاص متوفين حديثًا وليس أحياء.

من جانبه، قال الدكتور بدير علي الدين، رئيس فريق زراعة الكلى بجامعة المنصورة، إن تجارب زراعة الأعضاء من الحيوانات للبشر لم يتم التطرق إليها أو الدخول فيها في مصر، موضحًا أن السيناريو الذي حدث منذ أيام بشأن زراعة كلى خنزير في إنسان ميت «دماغي» بمثابة تجربة، لافتا إلى أن التجارب على ذلك تتم منذ سنوات ولكن لم تثبت حتى الآن مدى فعاليتها ونجاحها.

عقبات تواجه زراعة كلى الحيوانات في البشر

وأضاف «بدير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من العقبات تواجه تلك التجارب أبرزها الاختلاف الجيني، قائلا: «هناك رفض لبعض عمليات زراعة الأعضاء من قبل الأجسام، رغم التقارب الذي يكون أحيانا بين الجينات الوراثية والأنسجة للعضو مع الجسم المنقول إليه»، مضيفًا: «هناك بعض العوامل قد تؤدي لنجاح عمليات زراعة الأعضاء من الحيوانات للبشر، إذا تم عمل تعديل وراثي جيني من البداية للحيوانات، وأن تكون الحيوانات غير حاملة لصفات وراثية ليست ضد الإنسان».

لا يمكن زراعة الكلى من خنزير في الأحياء

وأكد رئيس فريق زراعة الكلى بجامعة المنصورة: «أنه لا يمكن زراعة الكلى من خنزير في الأحياء حتى الآن أو أي عضو آخر من الخنزير للإنسان أو أي عضو من حيوان آخر للإنسان حتى هذه اللحظة، ولكنها في طور التجارب و لم تظهر نتائجها المؤكدة حتى الآن».

جدير بالذكر أن عددًا من الأطباء الأمريكيين، أعلنوا منذ أيام عن إجراء تجربة زراعة كلى خنزير إلى إنسان ميت حديثًا، موضحين أنها قيد التجربة والملاحظة، ولم يتم الكشف عن نتائجها حتى الآن.