ازدحام مع دخول الطلاب للمدارس.. تعرف على الحركة المرورية اليوم (فيديو)

شهدت الشوارع والمحاور والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، كثافات مرورية مع بداية الساعات الأولى صباح اليوم، بالتزامن مع دخول الطلاب للمدارس والجامعات وأيضًا توجه العمال والموظفين لأماكن عملهم.

وانتشرت الخدمات المرورية أعلى المحاور، لإزالة أي أعطال أو حوادث قد تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، فضلًا عن تسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يتوجهون إليها.

وتقدم «الوطن» لقرائها الحركة المرورية لصباح اليوم الأحد، على النحو التالي:

كثافة مرورية

ظهرت كثافات مرورية على الطرق الرئيسية والمحاور وشوارع محافظتي القاهرة والجيزة، وسط تواجد أمني من الإدارة العامة للمرور لتسهيل حركة السيارات لسرعة وصول الموظفين والطلاب لأماكنهم.

سيولة مرورية

كما شهدت محاور وشوارع الجيزة كثافات مرورية، في مناطق الهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري اتجاه الصعيد ومنطقة الوراق والمريوطية، وسط انتشار خدمات الطرق، فيما شهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورميسي وميدان عبد المنعم رياض ووسط البلد سيولة مرورية.

ظهرت أيضًا كثافات في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأيضًا أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك المتجه لمناطق حلوان والملك الصالح، كما شهد الحركة المرورية على الطريق الزراعي في اتجاه كوبري قليوب حتى مطلع الطريق الدائري زحام مروري بسبب أعمال توسعة الدائري وأيضًا توافد الموظفين والطلاب للأماكن التي يقصدونها.

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انتشار سيارات الإغاثة المرورية

وانتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالعاصمة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بالقواعد المرورية؛ من أجل الحد من وقوع حوادث قد تنتج من السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما انتشرت سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق في ظل انتشار عمليات المراقبة عبر المحاور؛ لمنع حدوث كثافات مرورية.