بالصور والخرائط.. كثافات مرورية عالية في شوارع القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، كثافات مرورية عالية بسبب تساقط الأمطار بغزارة في بعض المناطق، تزامنًا مع تحذيرات الأرصاد من موجة طقس سيئ بدأت اليوم، على محافظات الجمهورية، الأمر الذي أثر على حركة السير في المناطق العامة والشوراع والميادين.

وترصد "الوطن"، الكثافات المرورية بشوارع العاصمة، من خلال خرائط "جوجل" والخرائط التفاعلية بتطبيق وزارة الداخلية، على النحو التالي:

- كثافة مرورية بمنطقة منشية الجمل القادم من كوبري أبو وافية اتجاه سكة الوايلي.

- كثافات مرورية بشارع الجلاء اتجاه كوبري أكتوبر.

- كثافات مرورية بشارع رمسيس اتجاه شارع الجلاء.

- كثافات مرورية كوبري أكتوبر أعلى الجلاء.

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ناشد المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى؛ لتسهيل عمل أجهزة المحافظة والصرف الصحي في رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وشهدت العديد من مناطق القاهرة، ظهر اليوم، تساقط أمطار متوسطة الشدة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ببدء موجة الطقس السيئ الساعة الثانية ظهرًا، إذ بدأت الأمطار الغزيرة على الساحل الغربي بأكمله "الإسكندرية - مطروح - السلوم".

كما ازدادت حدة الأمطار لتشمل الدلتا بأكملها، لتتقدم تدريجيًا شرقًا فتشمل مدن القناة وسيناء والسواحل الشرقية تكون غزيرة ورعدية كما يصاحب السحب الرعدية تساقط حبات البرد وهبات رياح قوية.

كما ناشدت محافظة الجيزة، المواطنين بعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، إذ شهدت القاهرة الكبرى، قبل قليل، موجة أمطار متوسطة وعدم استقرار في حالة الطقس.

وطالبت المحافظة، الأهالي، باتباع الإرشادات والتعليمات الآتية:

- الابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الإنارة، حرصا على حياة المواطنين.

- حال الانقطاع المتكرر للتيار يجب فصل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار، مع التأكيد بعدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات.

- حال انقطاع التيار واستخدام إنارة تقليدية خاصة الشموع، يجب اليقظة والحذر لتفادي أي أخطار أو حرائق.

- عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

- القيادة بهدوء على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

- تخزين كميات إضافية من المياه تحسبا لتأثر ضخ المياه نتيجة الأمطار الشديدة.

- للإبلاغ عن أي طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع أو أي حادث، يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الأرقام الآتية: 35863004، 35855722، 35869193، 35869371، أو الخط الساخن 114.