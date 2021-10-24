«التنظيم والإدارة» يرد على استفسارات عدم وصول رسائل «الانتقال للعاصمة»

رد الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي على موقع «فيس بوك» حول استفسارات الموظفين المُقرر انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حول عدم وصول رسائل على هواتفهم المحمولة بشأن التطبيق الإلكتروني الذي أصدره «الجهاز» مؤخراً للرد على استفسارات الموظفين المُقرر انتقالهم لـ«العاصمة» بشأن بدل الانتقال للعاصمة، وكذلك الوحدات السكنية.

وعلَّق عدد من الموظفين على منشور لـ«الجهاز» بشأن عدم وصول الرسائل لهم على هواتفهم المحمولة، وذكر أحد الموظفين، أن هناك عدد كبير من الموظفين لم يستلموا الرسائل التي أرسلت لهم بسبب أن الأرقام الخاصة بهم المسجلة لدى «التنظيم والإدارة» قديمة، وأنه لم يتم تسجيل الأرقام الجديدة.

التنظيم والإدارة يطالب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة بالعودة لمسؤول الملف حال أي مشكلة

ورد «التنظيم والإدارة» على استفسارات الموظفين، مطالباً إياهم بالرجوع للمسؤول عن ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في جهة عملهم.

وأوضح «الجهاز»، في رده على «الموظفين»، أنه سيتم تجميع كل الاستفسارات الواردة من الموظفين من قِبل المسؤول عن «الانتقال»، مع إرسالها للجهاز لاتخاذ اللازم حيالها.

وأشار «التنظيم والإدارة»، في استفساراته للموظفين حول رابط تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمنتقلين للعاصمة واسمه، إلى أن هذا الأمر يُرسل على الهواتف الشخصية عبر رسالة نصية للمرشحين للانتقال للعاصمة.

وحول استفسار أحد الموظفين عن رغبته في الانتقال للعمل بـ«العاصمة»، قال «الجهاز»، إنه يجب عليه العودة لجهة عمله الأصلية، حيث أن اختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة هو اختصاص لكل وحدة من الوحدات المقرر انتقالها للعاصمة الجديدة، وليس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

التنظيم والإدارة رداً عن مطالب تعديل مادة بقانون الخدمة المدنية: لسنا جهة تشريع ولكن مطبقين للقانون

وبشأن استفسارات من أحد المواطنين حول موعد فتح التسويات للمؤهلات العليا، وطلب تعديل المادة الـ76 من قانون الخدمة المدنية، رد «الجهاز»، قائلاً: «نلتزم بتطبيق أحكام القانون؛ فالجهاز ليس جهة تشريع، بل يقتصر دوره على تطبيق القانون».