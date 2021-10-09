«التنظيم والإدارة» ينظم دورات تدريبية للمرشحين للعمل في العاصمة الإدارية

جهود كبيرة يبذلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل تأهيل وتجهيز الموظفين بالجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق عقد العديد من ورش التدريب لهم وتقييمهم للاطمئنان على أن جميع الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة سوف يكونون على مستوى المسؤولية والعمل في العاصمة الإدارية الجديدة التي يطلق عليها المدينة الذكية.

أهم جهود الدولة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعداد الموظفين

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية، أهم الجهود التي تبذلها الدولة ويمثلها في ذلك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل تدريب وتهيأة الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة للعمل بنظام يتسم بالجدية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين:

- وضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خطة تنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تشمل، حزمة برامج أساسية والتي تقدم لكل المرشحين، وتتضمن تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، وحزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية.

إعداد «كارت» تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال للعاصمة الإدارية

- تتضمن الخطة التدريبية الانتهاء من إعداد «كارت» تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها.

- تنفيذ حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشؤون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه.

- تنفيذ حزمة من برامح التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.

التخطيط والشباب والآثار من الوزارات التي خضع موظفوها للاختبار قبل الانتقال

- الجهات التي خضع موظفها للاختبارات وهي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والأوقاف والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الحربي والبترول والبيئة والتجارة والصناعة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والتموين والتجارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة الوطنية للصحافة وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية للشراء الموحد والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.