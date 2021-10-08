«التنظيم والإدارة» ينتهي من 3624 متقدما بمركز تقييم القدرات والمسابقات

صرح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الجهاز انتهى خلال شهر سبتمبر الماضي من تقييم 3624 متقدما لشغل في 3 وحدات بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

تقييم 2716 مهندسا خلال شهر سبتمبر

وقال رئيس الجهاز إنه تم الانتهاء من تقييم 2716 مهندسا خلال شهر سبتمبر، وذلك ضمن أعمال تقييم 6 آلاف و138 متقدما بدأ تقييمهم خلال شهر أغسطس الماضي لشغل 238 وظيفة مهندس بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات «ميكانيكا وكهرباء ومدني واتصالات وحاسب آلي» بالمستوى الوظيفي الثالث «ج» بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر عام 2016.

تقييم 546 طبيبا متقدما لشغل درجة زميل مساعد

وأضاف أنه تم أيضا تقييم 546 طبيبا متقدما لشغل درجة زميل مساعد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى تقييم 362 موظفا لتحديد الاحتياجات التدريبية لهم بإحدى الجهات، مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدءا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف.