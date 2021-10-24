أول تعليق من البرلمان بعد عودة مرتضى منصور: حان وقت تجديد الدماء

قال النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشباب في المجلس، إن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عليه أن يفسح المجال لآخرين لكي يخدموا نادي الزمالك، في إطار تجديد الدماء وتحمل جيل جديد للمسئولية من أبناء النادي، وذلك بعد صدور حكم القضاء الإداري بخصوص عودة مرتضى منصور ومجلسه لإدارة الزمالك.

عودة مرتضى منصور

وأكد السنباطي في تصريح خاص لـ«الوطن»، تعقيبًا على عودة مرتضى منصور، على احترام أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن مرتضى حصل على المنصب رئيس نادي الزمالك لفترات طويلة، وجاء الوقت لكي يفسح الطريق لأجيال أخرى تخدم نادي الزمالك وتحمل مسؤوليته في الفترات المقبلة.

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، تعقيبًا على عودة مرتضى منصور، إنه حان الوقت أن تسير سفينة الرياضة المصرية دون مشاحنات أو مشاكل، خاصة وأن الرياضة المصرية جزء من الدولة المصرية الحديثة، موضحًا نريد أن نستمر في العمل والبناء لأن الرياضة المصرية هي أحد الأعمدة الأساسية في بناء الدولة المصرية الحديثة.

واختتم النائب عمرو السنباطي كلامه عن عودة مرتضى منصور قائلا: «وجهة نظري أن يكتفي بهذا الحكم وأن يفسح المجال لآخرين».

حكم عودة مرتضى منصور

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت اليوم الأحد، بقبول طعن رئيس نادي الزمالك السابق الذي طالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وعودته لرئاسة النادي، حيث طالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، الذي تضمّن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وأقام بعدها هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من رئيس نادي الزمالك السابق، الذي يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث اختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.