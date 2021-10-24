قبول طعن رئيس نادي الزمالك السابق بوقف حل المجلس وعودته لرئاسته

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن رئيس نادي الزمالك السابق الذي طالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وعودته لرئاسة النادي.

وكانت الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، الذي تضمّن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وأقام بعدها هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من رئيس نادي الزمالك السابق، الذي يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث اختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.