رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد وزارة الدفاع السعودية وشروط الوظائف

يبحث قطاع عريض من المواطنين، عبر محركات البحث عن رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد بوزارة الدفاع السعودية، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن فتح باب التجنيد الموحد في وزارة الدفاع 1443-2021، للرجال والنساء.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها في الدول العربية، نستعرض رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد وزارة الدفاع وتفاصيل الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة على النحو التالي:

رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد وزارة الدفاع

ويمكن للراغبين بالالتحاق بالوظائف العسكرية التي أعلنتها وزارة الدفاع للجنسين الدخول إلى رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد التابعة لوزارة الدفاع السعودية.

تفاصيل الوظائف المطلوبة

وبدأ التقديم لوظائف القوات المسلحة في وزارة الدفاع اليوم الأحد 18-3-1443، الموافق 24-10-2021، إذ جاءت الوظائف للعمل في (البرية والجوية، والصواريخ، والدفاع الجوي)، لتقديم على الرتب العسكرية التي تبدأ من رتبة جندي حتى رتبة رقيب، وذلك وفق للشروط المقررة للقبول والتجنيد، التي أعلنتها الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقبول المسلحة.

شروط التقديم للرجال

- ألا يكون المتقدم قد فصل من أحد القطاعات العسكرية.

- لم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

- اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

- تناسب الطول مع الوزن (160) سم.

- لائق طبيًا للخدمة العسكرية.

- يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويستثنى من الذي نشأ مع والده خلال خدمته للوطن بالخارج.

- يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

- لا يقل عن 8 سنة ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

- ليس موظف في أي جهة حكومية.

- توفر جميع المؤهلات الموجودة باللائحة التنفيذية.

- حاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة.

- لا يكون متزوجا من غير سعودية.

شروط التقديم للنساء

- أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

- ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

- أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية.