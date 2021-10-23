6 مكاسب لمصر من الربط الكهربائي مع السعودية وقبرص واليونان

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن مصر حققت عددا من المكاسب الاقتصادية، من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وقبرص، أهمها السير بخطوات سريعة وجادة لتنفيذ خطة الدوله للتحول إلى محور عالمي لتبادل الطاقة.

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيتيح لمصرإمكانية الربط الكهربائي مع دول الخليج، والاستفادة من الاحتياطي اليومي بالشبكة القومية للكهرباء، التي تصل إلى 21 ألف ميجاوات.

وقال المصدر، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص، سيكون وسيلة لنقل كميات كبيرة من الكهرباء من شرق البحر المتوسط وإليه.

المكاسب من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية واليونان وقبرص

1- يعد الاتفاق بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، وبين مصر وقبرص، ثم من قبرص إلى اليونان، خطوة على طريق التحول لمركز إقليمي للطاقة.

2- بحلول عام 2030 ستتحول مصر لمحور عالمي للطاقة لنقل الكهرباء من خلال مشروعات الربط الكهربائي وفقا لخطة الدولة.

3- مشروعات الربط الكهربائي تحقق عائدا ماديا كبيرا بالعملة الصعبة، تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتساهم في انخفاض أسعار شرائح الكهرباء.

4- الربط الكهربائي مع قبرص واليونان يضع مصر على رأس الدول المصدر للطاقة لأوروبا.

5- يعد الربط الكهربائي جزءا من مشروع «يورو أفريكا» باستثمارات تقدر بـ4 مليارات دولار.

6- مصر تعتزم إنتاج 42% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

فوائد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وأكد المصدر أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يسمح لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات في أوقات الذروة ما يوفر إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص باستخدام أحدث التقنيات لضمان أقصى قدر من الكفاءة، إضافة إلى أنه يسمح بتحسين كفاءة شبكات النقل وتبادل الطاقة، مما يقلل من البصمة الكربونية الإجمالية.

وأوضح أن تكلفة المشروع تبلغ 1.6 مليار دولار، يخُص الجانب المصري منها 600 مليون دولار ويسهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء حيث يتم تبادل 3 آلاف ميجاوات في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

أهداف مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان

وقال إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، يحقق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، منها إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الإمداد بالطاقة والمساعدة عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل ورفع درجة تأمين الإمدادات الكهربية وتحفيز التعاون الإقليمي والسلام والرخاء وتعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة فى مشروعات الربط الكهربائى وفي مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطني والإقليمي.

مكاسب مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص

وأكد أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص، يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بين البلدين، لتحسين أمن الإمداد بالطاقة وتحفيز التعاون الإقليمي والرخاء، وإنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، وتعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى اعتبار المشروع أحد مشروعات البنية التحتية التي لها منافع عامة مشتركة.