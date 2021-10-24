نائب رئيس وزراء الكونغو: النزاعات بسبب المياه تهدد حياة المواطنين

قالت «إيف بازيبا ماسودي» نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة والتنمية المستدامة في جمهورية الكونغو، إنه يتعين على الدول أن تأخذ بعين الاعتبار استخدامات المياه من خلال الارتكاز على 4 مبادئ تم اتخاذها في مؤتمر دبلن للمياه في «ريودى جانيرو» عام 1998.

تطوير وتنمية المياه يجب أن تكون بين المخططين والمنفذين

وتابعت نائب رئيس وزراء الكونغو، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، أن تطوير وتنمية المياه يجب أن تكون بين المخططين والمنفذين وغيرها من خلال استراتيجية متكاملة للدولة.

وأضافت نائب رئيس وزراء الكونغو، أن المرأة في جميع دول العالم لديها قدرة على دعم وفرة المياه، متابعة أن هناك مقولة تؤكد أن المياه تساوى حياة وبعلمنا بهذه المبادئ فإن علمنا بإدارة المياه تقوم على الإدارة المتناسقة بين الجميع.

وأكدت «ماسودي»، أن الكونغو لم تتردد في التعاون مع جميع الدول من خلال مبادرات مختلفة وتجمعات لتحقيق الإدارة المتكاملة لإدارة المياه، موضحة أن الكونغو ثرية بـ 52 % من المياه الصالحة للشرب.

وأوضحت «ماسودي» أن نصف مساحة الكونغو تطل على الحوض الأكبر في العالم ونساهم حوالى 65 % من المياه في نهر الكونغو، مؤكدة أن الموارد المائية هي الأهم في أنشطة الزراعة والري والكهرباء والسياحة وحماية البيئة وغيرها من المجالات.

منطقة حوض الكونغو تغذى الغابات الموجودة بالكونغو

ولفتت «ماسودي»، أن منطقة حوض الكونغو تغذي الغابات الموجودة بالكونغو، ولذلك نواجه تحديات كبيرة في نقل التكنولوجيا من الدول التي تملك التطور إلى غيرها من الدول، مشيرة إلى أن تنمية الموارد المائية يجب أن يكون بين الجميع لأن هناك نزاعات في المياه أدت إلى حركة للشعوب وكان لها التأثير الكبير على حياة الناس وهناك حالات كثيرة للنزاعات من أجل المياه.

قطاع المياه يمثل الركيزة الأساسية لموارد الإنتاج في بلادنا

وأكدت «ماسودي»، أن قطاع المياه يمثل الركيزة الأساسية لموارد الإنتاج في بلادنا، ولذلك أدعو إلى ضخ استثمارات للاستفاة من مياه الأمطار، ولذلك فإن النقل الافتراضي للمياه يدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة التنمية 2060 لكافة الدول العربية.