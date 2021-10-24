اليوم انطلاق أسبوع القاهرة للمياه بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، والذي يشهد إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مسجلة له خلال الافتتاح، كما يلقي رئيس دولة الارجنتين أيضا كلمة، ويحضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وما يقرب من 32 وزيراً للمياه والزراعة والطاقة على مستوى العالم.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن الملتقى يستمر خمسة أيام، ويشارك فيه أكثر من 1000 مسئول عالمي ويلقى 300 متحدث كلماتهم خلال المؤتمر، وتشارك أيضاً 50 منظمة دولية في الجلسات، و800 مشارك افتراضي عن بعد، و 44 وفدا وزاريا بشكل افتراضي، وسيتم عقد 8 أحداث جانبية وورش عمل، و7 اجتماعات رفيعة المستوى، و70 جلسة فنية خاصة.

وأضاف «عبدالعاطي»، لـ «الوطن»، إن المؤتمر يناقش خلال جلساته أهم القضايا التي تتعلق بالمياه والأنهار العابرة للحدود والبيئة والتغيرات المناخية والزراعة والتنمية المستدامة، كما يناقش الزيادة السكانية وتأثيرها على الأنهار المشتركة وزيادة الطلب على المياه، وتأثير السد الإثيوبي على نهر النيل، وكذلك المخاطر الناجمة عنه.

وتابع أنه إيذاناً ببدء فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، تم أول أمس الجمعة، إعطاء إشارة البدء لفعاليات سباق كأس الشهيد زكريا كمال للمراكب الشراعية، وذلك بنادي يخت القاهرة بمشاركة 56 قاربا ممثلة لنوادي اليخوت والأنشطة البحرية.

أوضح الوزير أن أسبوع القاهرة للمياه، أصبح علامة دولية للمياه، حيث يشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة، وهذا الحدث يشهد زخماً متزايداً عاماً بعد عام، حيث أصبح محور دعم واهتمام كل المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً، كما أصبح منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعى، حيث يشارك فيها ممثلون من كل الفئات المتعاملة مع المياه.

ويعقد الأسبوع هذا العام تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص» بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.

ويشتمل الأسبوع على خمس محاور رئيسية هى التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.