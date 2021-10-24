منسق «حق الطفل» تكشف تفاصيل المبادرة بـ100 مسجد كمرحلة أولى

قالت الدكتورة هدى حميد، منسق مبادرة «حق الطفل» لبناء وعي الأطفال في 100 مسجد، إنه بتولي الدكتور محمد مختار جمعة حقيبة الأوقاف، تم البدء في تطوير مجلة الفردوس التي تصدر منذ أكثر من 50 سنة، ثم تم إصدار سلسلة رؤية للنشر، وسلسلة علم طفلك إلكترونيا، لافتة إلى أن المبادرة تتويج لهذا الملف، حيث سيتم التفاعل بشكل مباشر مع الأطفال وتقديم كل هذا المضمون من خلال هذه المبادرة، مشيرةً إلى أنه سيجري اختيار 100 مسجد كمرحلة أولى في محافظات الجمهورية كافة.

نستهدف أطفال المرحلة الابتدائية وسنقسمهم إلى مرحلتين عمريتين

وأضافت منسق مبادرة «حق الطفل» لبناء وعي الأطفال في 100 مسجد خلال داخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، «نستهدف أطفال المرحلة الابتدائية وسنقسمهم إلى مرحلتين عمريتين، حيث سنبدأ من 6 إلى 9 سنوات، ومن 9 سنوات حتى 12 سنة، كما سنقسم المضمون في سلسلة رؤية وسلسلة علم طفلك التي هي عبارة عن فيديوهات مصورة، وفقا للموضوعات المناسبة لكل مرحلة عمرية والموضوعات الأهم بالنسبة لكل مرحلة».

شعار مجلة الفردوس كان «مجلة الطفل المسلم»

وأكدت منسق مبادرة «حق الطفل» لبناء وعي الأطفال في 100 مسجد على أن المبادرة لن تقتصر على المضامين الدينية فقط، لكنها ستهتم أيضا بالمضامين الثقافية، مشيرةً إلى أن شعار مجلة الفردوس كان «مجلة الطفل المسلم»، وبعد ميكنة ملحق مجلة منبر الإسلام جرى تحويلها إلى مجلة منفردة تم تغيير شعارها إلى «مجلة كل الأطفال»، وتم تطوير المضمون داخلها وأصبح أكثر تنوعا.

سيشارك في المبادرة الكتاب الذين يشاركون في المجلة

ولفتت منسق مبادرة «حق الطفل» لبناء وعي الأطفال في 100 مسجد إلى أنه سيتم تقديم المضامين في قلب قصصي، وهي قصص مختلفة ومتنوعة وليست دينية فقط: «سيشاركنا في هذه المبادرة، الكتاب الذين يشاركوننا في مجلة الفردوس وسلسلة رؤية للنشر، ولديهم أفكار مختلفة ومتنوعة وهناك جزء ديني للأئمة والواعظات».