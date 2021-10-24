الأوقاف: 5300 إمام و184 إداريا على طريق البحث العلمي

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار حرصها على رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي والبرامج التدريبية، وبلغ إجمالي الحاصلين على الدكتوراه من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي «674» إمامًا كما بلغ إجمالي الحاصلين على الماجستير من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 1644 إمامًا وبلغ عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 2163 إمامًا، وبلغ إجمالي عدد الأئمة المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير 865 إمامًا في حين بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراه 13 واعظة، وبلغ عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير 15 واعظة.

وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراه الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 26 إداريًّا وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 105 إداريين، وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 53 إداريا وبلغ عدد المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير من الإداريين 40 إداريًّا.

أوائل منحة الماجستير

وقرر وزير الأوقاف تكريم أوائل منحة الماجستير لهذا العام بمنح كل واحد منهم ألف جنيه وشهادة تقدير تشجيعًا لهم، وهم:

أولًا: أوائل الفرقة الأولىم الاسم المديرية الوظيفة التقدير:

1. محمود عزت راجي محمود، أسيوط، إمام وخطيب ممتاز.

2. أحمد أبو السعود أبو السعود إبراهيم، بني سويف، إمام وخطيب ممتاز.

3. أحمد عبدالعزيز عبدالستار معوض، الجيزة، إمام وخطيب ممتاز.

4. حسن سليمان محمد سليمان، الفيوم، إمام وخطيب ممتاز.

5. أحمد إسماعيل هنداوي إبراهيم الفقي، الإسكندرية، إمام وخطيب ممتاز.

6. أحمد جمعة سعيد محمد، قنا، إمام وخطيب ممتاز.

7. السيد جمعة عطية محمود، الإسماعيلية، إمام وخطيب ممتاز.

8. عبدالمنعم محمد خميس فرج، الفيوم، إمام وخطيب ممتاز.

9. عمر جابر أحمد أمين، القليوبية، إمام وخطيب ممتاز.

ثانيًا: أوائل الفرقة الثانية

1. حمد الله النمر أبو المجد محمد، سوهاج، إمام وخطيب ممتاز.

2. أحمد عبدالحميد محمد أحمد، الأقصر، إمام وخطيب ممتاز.

3. إبراهيم أحمد فهمي علي، الإسماعيلية، إمام وخطيب ممتاز.

4. رضا مسعود عبدالغني حسن عكاشة، البحر الأحمر، إمام وخطيب ممتاز.

5. أنس أبو المجد عبداللطيف محمد، الشرقية، إمام وخطيب ممتاز.

6. رجب عبدالنبي رجب متولي، بني سويف، إمام وخطيب ممتاز.

7. محمد محمد هاني عبدالباسط عطية، بور سعيد، إمام وخطيب ممتاز.

8. إبراهيم محمد عبدالظاهر سلامة عوض، شمال سيناء، إمام وخطيب ممتاز.

9. عبدالرحمن محمد حسين محمد، الفيوم، إمام وخطيب ممتاز.

10. عبدالله شعبان عبدالحكم سالم غنيم، شمال سيناء، إمام وخطيب ممتاز.

11. هاني حمادة علي عبدالعزيز، بني سويف، إمام وخطيب ممتاز.