إليسا تنفي ارتداءها الدرع الواقي في حفلها الأخير: «كلام سخيف»

انتشرت عدّة أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تفيد ارتداء الفنانة إليسا درع واقي خلال حفلها الأخير فى العاصمة العراقية بغداد، وتعرضت لهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الأمر.

وكتبت الفنانة إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية».

إليسا توضح حقيقة ارتدائها درع واقي

وأضافت، «ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية، كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة».

إليسا تنشر فيديو فور وصولها إلى بغداد

هذا وقد عبرت الفنانة إليسا عن سعادتها الشديدة بوصولها إلى المسرح في بغداد، ونشرت فيديو لها لحظة وصولها، وعلقت قائلة: «أوقات بتوصل لمطرح وقلبك يكون كتير مبسوط، هيك حاسة ببغداد».

نشاط فني للفنانة إليسا خلال الفترة المقبلة

تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها على إنستجرام، «للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعًا».

أخر أعمال إليسا أغنية ياعم سلامتك

كانت آخر الأعمال الغنائية التي قدمتها إليسا هي أغنية بعنوان «ياعم سلامتك»، وهي من كلمات هاني عبد الكريم وألحان محمد يحيي وتوزيع تميم.

وتقول كلمات الأغنية: «يا عم سلامتك

ولا بتعرف يعني غلاوتك

أنت غلاوتك قد الدنيا

وكل حلاوة الدنيا حلاوتك

أهلك احنا

احنا مكانك احنا أمانك.. واطمئنانك

حِب حياتك قوي وحياتك

أنت حياتك فارقة معانا».