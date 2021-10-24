القبض على عصابة «سرقة الهواتف» في مصر القديمة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابي بمصر القديمة، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «الخطف».

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، يفيد بأنه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، فوجئ بقيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب «الخطف» ولاذوا بالفرار.

خطف و 3 حوادث سرقة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب «الخطف»، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم «سيىء النية» - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

5458 مخالفة مرورية متنوعة

وفي سياق آخر واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5489 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2103 تجاوز السرعة المقررة، و145 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفة عن الدراجات النارية، و17 موقفًا عشوائيًا، و39 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.