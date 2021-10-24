«كزلك» ينهي حياة «بلال» على يد كبابجي الهرم.. خرج جائعا وعاد جثة (فيديو)

كعادة «بلال.ع»، صاحب الـ17 عامًا، يخرج للعمل داخل أحد محلات الجزارة القريبة من منزله لبضع ساعات، حتى انتهى من عمله، لم يدرِ الشاب أنّ الخطوات التي خطاها نحو «محل كبابجي» ستكون الأخيرة في الحياة، بعدما دخل لتسوية اللحوم التي كانت بحوزته، حتى جاءت لحظة النهاية، عقب وصلة هزار دارت بين أحد العاملين داخل المحل، فتحول حديثهما لشجار انتهى بإصابة «بلال» بطعنة في صدره بواسطة سلاح أبيض، عن طريق الخطأ.

«الواد بيموت»

ثوانٍ معدودة سقط بعدها الشاب على الأرض غارقًا في دمائه، وسط حالة ذهول سيطرت على المتهم، وهو في حالة جنونية، تجمع الأهالي على أصوات الحاضرين: «الحقوا الواد بيموت، الكزلك جه فيه» ليهرول الجميع نحو صدى الصوت، وانهال آخرون على المتهم ضربا ردًا على ما فعله بالشاب، فحاول المتهم الهروب ولكن تحفظوا عليه، حتى حضر ضباط المباحث وجرى القبض عليه، ونقل الشاب المصاب إلى مستشفى قصر العيني لمحاولة لعلاجه، لكنها باءت بالفشل، وتوفي.

انتقلت «الوطن» إلى مسرح الواقعة التي جرت أحداثها في شارع كفر طهرمس بدائرة قسم شرطة الهرم، لتعرف ملابسات الجريمة وكشف كواليسها.

قالي هسوي الأكل وخرج على نقالة

يقول أحد أقارب المجني عليه «بلال»، إنّ الشاب لم يفتعل مع المتهم أي شجار وقت ارتكاب الواقعة، بل كان موجودا داخل المحل لتسوية الطعام الذي يريده، ووقف بجوار المتهم يمزحان أثناء تجهيز المتهم الطعام له، ودارت بينهما مشادة كلامية بسيطة، فانفعل المتهم وسدد للمجني عليه طعنة نافذة في صدره بالخطأ، فسقط غارقًا في دمائه، ولم ينقذه أحد لمدة دقائق، بسبب عدم استيعاب الحاضرين الموقف: «قعد 10 دقائق يطلع في الروح وينزل دم من بوقه، هو القدر كان في انتظاره.. من صعوبة المشهد الناس مكانتش قادرة تقرب منه وتلحقه».

الناس كانت عاوزة تولع في المحل

وأضاف: «شغال معايا في محل الجزارة بقاله فترة، من بداية اليوم قالي أنا همشي بدري، شاب كانت الضحكة مش بتفارق وجهه، وكل الناس بتحبه، بعد ما الواقعة حصلت الناس كانت عاوزة تولع في المحل وتكسره، المحل دا بياخد مننا شغل فعارفينهم من زمان، إحنا بنطالب بحق بلال، وواثقين في عدالة القضاء ومحدش فوق القانون».

القبض على المتهم

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بلاغًا بوفاة طفل داخل مطعم كبابجي بالهرم متأثرًا بإصابته بطعن في صدره، وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية وألقت القبض على المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما طالبت المباحث بالتحريات بشأن الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت التحريات أنّ الطفل المجني عليه، يعمل «صبي جزار»، في محل مجاور للكبابجي، يأتي يوميًا من مسقط رأسه في منطقة كفر طهرمس التابع لمحافظة الجيزة، وفي تلك اللحظة كان متجهًا نحو المطعم لطلب وجبة لتناولها، لكنه حصل على طعنة نافذة في صدره أودت بحياته.

تشريح جثمان الطفل

وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل المجني عليه لبيان أسباب الوفاة.