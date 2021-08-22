مصطفى الفقي يتفقد مبنى الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالعلمين

تفقد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، مبنى الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعلمين الجديدة، وعبر عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، في توفير تعليم متميز، معزز بكل الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد إلى حاجة السوق.

وأكد «الفقي»، أن النجاح الذي تشهده الأكاديمية، يمثل نموذجا رياديا، مقدما شكره للدكتور إسماعيل عبد الغفار، ولكل المساهمين، فيما وصلت إليه الأكاديمية من مكانة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقدم رئيس الأكاديمية، شرحا مفصلا عن الأكاديمية وكلياتها وفرعها داخل مدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى دورها في تبني أساليب تدريس حديثة، تتواكب مع الثورة التكنولوجية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الذي قدم عرضا عن المحافظة ومشروعات التنمية بها.

مصطفى الفقي يلتقي بالطلاب في ندوة بالأكاديمية

وأعرب إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، عن اعتزازه بتلك الزيارة، وقال: تفخر الأكاديمية وفرعها بالعلمين الجديدة، باستقبال قيمة وقامة بحجم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والتقي «الفقي» بالطلاب خلال ندوة تفاعلية.

ورافق عبد الغفار، «الفقي» في جولة داخل حرم فرع الأكاديمية بمدينة العلمين، حيث أشاد «الفقي» بالبنية التحتية والتكنولوجية داخل الفرع.

وفي نهاية الجولة، أهدى «الفقي»، عبد الغفار ذاكرة الإسكندرية المصورة، وذاكرة القاهرة المصورة، كما أهدى «عبد الغفار» الفقي، درع الأكاديمية البحرية.

وكان الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، افتتح يوم الاثنين الماضي، الدورة السادسة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، والمقرر استمراره في الفترة من يوم 16 إلى 30 أغسطس الجاري.

وفي سياق منفصل، أثنى مصطفى الفقي على مقترح مقدم من البنك المركزي ، جرى الكشف عنه مؤخرا، لطباعة صورة مبني مكتبة الإسكندرية كمعلم من معالم مصر الحديثة على العملات البلاستيكية الجديدة، مؤكدا أن المكتبة تعتز بوضع صورة المكتبة على العملة المصرية فئة العشرة جنيهات.