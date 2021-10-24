وزير الري: مصر تسعى لدفع الجهود الدولية لمواجهة التحديات المائية

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر تسعى من خلال مسار عقد الأمم المتحدة للمياه لدفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية، وتعزيز التعاون العابر للحدود لتحقيق الاستقرار الإقليمي على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

أسبوع المياه

وأوضح وزير الري، خلال الجلسة رفيعة المستوى للأمم المتحدة التي عقدت على هامش أسبوع القاهرة للمياه اليوم الأحد، أن هذه الجلسة تعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام 2023، حيث وضعت مصر أسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر 2022 على مسار عقد المياه الأممي.

وأضاف وزير الري، أنه تم تخصيص يومًا كاملًا لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب، وذلك حول شتى جوانب «عقد المياه 2018 – 2028» ومتطلبات التعاون الدولي في هذا الصدد، وتقديم مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023.

الجلسة العامة

وشارك في الجلسة العامة رفيعة المستوى نخبة من الوزراء من دول العالم، وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية، والقادة والخبراء، من بينهم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والأميرة سمية بنت الحسن سفير النوايا الحسنة للعلوم والسلام باليونسكو، والدكتورة رولا داشتي وكيل الأمم المتحدة ورئيس منظمة الاسكوا، وجلبرت هونجبو رئيس هيئة الأمم المتحدة للمياه ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ورئيس المجلس العالمي للمياه، و لوي زينم وكيل الأمين العام لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ومسئولين رفيعي المستوى من منظمة الفاو، و وزراء المياه بالدول العربية والأوروبية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسئولين من مصر ومختلف دول العالم.

الجدير بالذكر أن الجلسة العامة رفيعة المستوى سيعقبها جلسات متخصصة رفيعة المستوى عن «حالة المياه في المناطق القاحلة»، «التعاون في مجالات المياه والمناخ - افضل ممارسات وقصص النجاح»، «التمويل - التحديات والفرص»، «الابتكار من اجل تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية».