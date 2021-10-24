الداخلية توفد مأموريات لاستخراج وتجديد الرقم القومي للحالات الإنسانية

أوفدت وزارة الداخلية قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا، لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة»، بنطاق محافظة «القاهرة، الجيزة، الفيوم، كفر الشيخ، المنيا، الغربية، المنوفية، البحيرة، قنا، الدقهلية»، ضمن خطتها لتقديم الخدمات الشرطية بسهولة ويسر للمواطنين.

مأموريات لـ5 حالات إنسانية

كما أوفدت وزارة الداخلية بحسب بيان عنها، مأموريات لـ5 حالات إنسانية بمحال الإقامة والمستشفيات، بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وجرى عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي

وجرى إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية)، فضلا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وجرى عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بالتيسيرات الممكنة تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.